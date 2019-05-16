【英冠附加賽】林柏特果斷調動奏效　打比郡反勝列斯聯闖決賽　

由名帥比爾沙帶領的列斯聯，曾經在今季英冠聯賽20輪高踞榜首，但未能取得直接升級資格，他們轉戰英冠附加賽，4強首回合作客以一球小勝打比郡，但在主場反勝為敗，以總比數3：4告負，再度與英超無緣。林柏特帶領的打比郡與泰利任助教的維拉，將於決賽爭逐來季最後一個英超席位。

列斯聯上回合作客以一球擊敗打比郡，挾優勢返回主場戰次回合，在上半場先拔頭籌，列斯聯的史超活達拉斯（Stuart Dallas）把握死球中柱彈出補中，在24分鐘擴大總比數的優勢。打比郡主帥林柏特在上半場末段果斷作出換人調動，入替的積克馬利諾（Jack Marriott）立即建功，乘對方後防失誤將皮球送入空門，在完半場追成1：1平手。

列斯聯的達拉斯雖然攻入兩球，惜未能助球隊打入決賽。（Getty Images）

後備入替的積克馬利諾梅開二度，成為今仗球隊反勝的關鍵一員。（Getty Images）

列斯聯在下半場不足1分鐘便再度失守，利物浦借將哈利威爾遜（Harry Wilson）助攻予後上的美臣蒙特（Mason Mount），避開對手守衛後起腳笠死列斯聯門將，總比數追成平手。打比郡及後乘勝追擊，主隊的李安谷巴（Liam Cooper）犯下天條，哈利威爾遜主射12碼入網，在58分鐘反超前列斯聯。

決賽將撼阿士東維拉

列斯聯未有放棄，僅4分鐘後再度憑史超活達拉斯的入球，一度重燃球隊的希望，但主隊在78分鐘一人被逐，打比郡在比賽末段一次快速反擊，僅3名球員觸球便成功製造入球，積克馬利諾再度建功，結果打比郡以4：2擊敗列斯聯，總比數以1球力克列斯聯晉級，將與由泰利任助教的阿士東維拉，爭奪來季升上英超的最後一席。

哈利威爾遜主射12碼中鵠，協助球隊在總比數反超前。（路透社）

林柏特首度領軍闖附加賽決賽激動不已（按圖放大）

+ 2

打比郡球員對反勝興奮不已，球員在入球後更模仿戴眼鏡慶祝，諷刺列斯聯早前潛入偷看打比郡的訓練，以一場勝仗「報復」對方。林柏特在完半場前換入積克馬利諾成為改變戰局的關鍵，該名球員在今仗梅開二度，在入替後隨即建功尤其重要，他亦被選為今仗最佳球員。

打比郡球員以雙手模仿眼鏡慶祝，諷刺列斯聯早前的刺探軍情舉動。（Twitter截圖）

🍾🍾 @jackmarriott94 is Man of the Match 🍾🍾



His brace tonight ensured @dcfcofficial become the first 2nd tier side ever to overcome a home defeat in the 1st leg to progress to the final 👏 👏👏 pic.twitter.com/LChnZt4qGj — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 15, 2019

身為領隊，林柏特直認壓力不少：「我深信麾下球員有能力反勝，因為我十分希望取得來季的英超資格，所以壓力比落場的球員為大。以一場反勝打入決賽，我以球員們今場表現為榮，尤其是積克馬利諾，他對於今仗未能正選披甲感失望，但在入替後隨即表現自己的能力，為球隊作出莫大貢獻。」

比爾沙未知會否續教列斯聯

列斯聯球員在主場遭淘汰自是大失所望，更有球員不禁流下男兒淚。主帥比爾沙在賽後表示無謂作任何解釋，對戰果同樣失望，亦指未知會否與列斯聯延續合作關係。

首度擔任主帥的林柏特，便帶領打比郡打入附加賽決賽，與英超席位僅一步之遙。（路透社）