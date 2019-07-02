【葡超】卡斯拿斯現身波圖訓練基地　「再度與隊友Connect」

早前在訓練時心臟病發的前西班牙國腳卡斯拿斯，醫生不建議他重返賽場，但至今仍未公布退役。卡斯拿斯在波圖開操首日亦有現身，與隊友一同步往訓練基地。

現年38歲的卡斯拿斯（Iker Casillas）在今年5月的訓練時，突然心臟病發，雖然在送院治理後未有大礙出院，但大大影響他重返賽場的機會。效力波圖的卡斯拿斯，與球會的合約將在明年約滿，而「聖卡斯」亦有現身波圖的新球季首課操練，事隔兩個月後再度重返訓練場，與隊友一同步往訓練基地，心情輕鬆。

卡斯拿斯與隊友一同返回球隊的訓練基地。（波圖官方圖片）

波圖再度以球員身份返回波圖訓練基地的卡斯拿斯，亦在個人社交網站上發文，配以「首日返回工作崗位」，可見他的心情不俗。卡斯拿斯早前亦在Instagram上發文，上載一張穿上波圖球衣的照片，表示在兩個月後，再有機會與隊友再次聯手。

卡斯拿斯在個人Twitter發文，對出席球隊開操感高興。（Twitter截圖）

卡斯拿斯在個人Instagram上載披起波圖球衣的照片。（Instagram截圖）

卡斯拿斯在5月初心臟病發前，剛與波圖續約，有望戰至40歲在波圖掛靴，可惜世事不盡如人意。若果卡斯拿斯希望再度披甲，他必須由醫生及球會的軍醫的確認下，才可再度列入大軍名單。早前曾經傳出卡斯拿斯將由球員改任高層，繼續為球隊效力。