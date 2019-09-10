【足球】迪格蘭賴斯轉投英籍惹怒火圍攻　修夫基倡管制網民言論

迪格蘭賴斯（Declan Rice）在今年初決定放棄愛爾蘭籍，轉籍代表英格蘭出戰，而他亦已經為「三獅軍團」披甲。不過，當賴斯改披英格蘭球衣後，他在訪問中透露因為轉籍此事，被不少網民在網上攻擊，使他的父母十分擔心。
在倫敦出生的迪格蘭賴斯，在青年隊時期曾代表愛爾蘭不同梯隊上陣，在去年更為愛爾蘭大國腳於3場友賽披甲。
效力韋斯咸的賴斯，他在今年2月透過社交網站公布轉籍的決定，由愛爾蘭轉戰英格蘭，而他隨即被英格蘭主帥修夫基徵召入伍，並已取得4頂「喼帽」。
迪格蘭賴斯在上仗對保加利亞亦有披甲，現時已取得4頂「喼帽」。（路透社）
英超第5輪直播賽程（按圖放大）
不過，賴斯改披英格蘭球衣亦惹起不少麻煩，該名新晉英格蘭國腳接受英國傳媒《獨立電視新聞》（ITV News）的訪問，他透露在網上受到不少網民攻擊，更使家人擔心萬分，「有不少網民在網上向我及我的家人作出攻擊，聲稱將會到我家，但你查看他們的個人檔案時，所有都是假帳戶，所以不得而知真確性。我一向不太擔心這些網上攻擊，無論我做什麼亦會受攻擊，但我的父母比我更加擔心。」
效力韋斯咸的賴斯，是隊中的必然正選。（Getty Images）
修夫基表示轉籍是個敏感的議題，無論他發表任何言論亦擔心引起其他外界的反應，而他再重申這是賴斯深思熟慮的決定，並希望盡早息事寧人。
英格蘭球壇已經並非首次出現球員在網上被攻擊，拉舒福特﹑普巴及譚美阿巴謙等人亦曾因不同原因，被網民攻擊。修夫基表示網上攻擊在近年十分猖獗，有必要尋求有關方面的協助，「我認為需要管制網上的言論，因為仍然有不少網民留下不負責任的言論，而有關的機構應採取適當的措施，保護所有用戶免受傷害。」
修夫基望有關機構出手解決事件，盡早息事寧人。（路透社）
Speaking exclusively to ITV News, Declan Rice talks about the threats sent to him and his family on social media since his decision to play for England after appearing three times for Ireland.— ITV News (@itvnews) September 9, 2019
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