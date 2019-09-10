【足球】迪格蘭賴斯轉投英籍惹怒火圍攻　修夫基倡管制網民言論

迪格蘭賴斯（Declan Rice）在今年初決定放棄愛爾蘭籍，轉籍代表英格蘭出戰，而他亦已經為「三獅軍團」披甲。不過，當賴斯改披英格蘭球衣後，他在訪問中透露因為轉籍此事，被不少網民在網上攻擊，使他的父母十分擔心。

在倫敦出生的迪格蘭賴斯，在青年隊時期曾代表愛爾蘭不同梯隊上陣，在去年更為愛爾蘭大國腳於3場友賽披甲。

效力韋斯咸的賴斯，他在今年2月透過社交網站公布轉籍的決定，由愛爾蘭轉戰英格蘭，而他隨即被英格蘭主帥修夫基徵召入伍，並已取得4頂「喼帽」。

迪格蘭賴斯在上仗對保加利亞亦有披甲，現時已取得4頂「喼帽」。（路透社）

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不過，賴斯改披英格蘭球衣亦惹起不少麻煩，該名新晉英格蘭國腳接受英國傳媒《獨立電視新聞》（ITV News）的訪問，他透露在網上受到不少網民攻擊，更使家人擔心萬分，「有不少網民在網上向我及我的家人作出攻擊，聲稱將會到我家，但你查看他們的個人檔案時，所有都是假帳戶，所以不得而知真確性。我一向不太擔心這些網上攻擊，無論我做什麼亦會受攻擊，但我的父母比我更加擔心。」

效力韋斯咸的賴斯，是隊中的必然正選。（Getty Images）

修夫基表示轉籍是個敏感的議題，無論他發表任何言論亦擔心引起其他外界的反應，而他再重申這是賴斯深思熟慮的決定，並希望盡早息事寧人。

英格蘭球壇已經並非首次出現球員在網上被攻擊，拉舒福特﹑普巴及譚美阿巴謙等人亦曾因不同原因，被網民攻擊。修夫基表示網上攻擊在近年十分猖獗，有必要尋求有關方面的協助，「我認為需要管制網上的言論，因為仍然有不少網民留下不負責任的言論，而有關的機構應採取適當的措施，保護所有用戶免受傷害。」

修夫基望有關機構出手解決事件，盡早息事寧人。（路透社）