【屯門行山】挑戰考牌路線杯靈雙渡　時間糧水體能準備缺一不可

杯靈雙渡，與船灣環湖及蚺蛇長嘴為前輩口中的三條行山考牌路線。後兩者已不知走過多少遍，唯獨杯靈雙渡遲遲未能成行。山齡已十數載，雖此線中的部份山頭早有足跡，惟串連一線，至今方有機會踏足。

路線︰蝴蝶灣→青蝶脊→青山→良景坳→乾山→圓頭山→靈渡寺

所謂杯靈雙渡，指的是由杯渡山縱走至靈渡山，前者今稱作青山，後者則作圓頭山，兩山之間有一山名乾山；乾者，有說乾坤之乾，非乾濕之乾。沿青蝶脊登山，走過青山的三個山峰，急降至良景坳，然後急登乾山，隨後數次上落，最後登上圓頭山，越過急斜的北坡，最後抵達靈渡寺，此謂杯靈雙渡。

本線最大難度在於全程暴露於陽光之下，僅有一處遮蔭位，便捷的撤退點只有良景坳一路，故在行程安排上，時間與糧水必須充足且謹慎。是日乃炎熱聖誕節，本預計需花半日時間完成，結果卻只花四個半鐘，便完走此線，連自己亦感錯愕。



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起床醒來，悠閒地執拾背嚢，乘坐輕鐵慢慢搖至蝴蝶灣，參觀一下紅樓，沿龍門路一直走。曾於多年前登青蝶脊，登山口位於龍富路與龍門路交界處不遠，是日發現其交界處因工程而行人路遭截斷，登山口亦煙沒於地盤之中，然後未抵交界處前亦有一登山口，可於龍門路旁水渠通往龍富路，小心橫過重型貨車奔馳的龍富路，便抵龍富路旁的水渠，有梯樓接上山徑，初段乃墳墓處處，亦為拜山之路。

此路亦通往電塔底，塔前亦有施工中的地盤，叫人困惑。有父子於電塔後方猶豫，向我確認所登之路能否通往青山。隨後於疏林中穿梭，身後的屯門南，在濃厚煙霞之下，顯得一片迷濛。往西望，望后石至疊石頂的丘陵地帶，還有龍鼓灘發電廠皆能入目。

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疏林帶止於一處平坦山崗，其後盡是草坡，此角度望青山並不挺拔。越過一隊行山隊後，便來到急登的路，拾級穩步，往山頂的發射塔方向走，不消一刻，再走過瘦如劍脊的一段沖溝邊，抵青山南峰，標高 517 米。由此再望向主峰已非遙遠，未幾已看見發射站下的石屎梯級，穿過建築物，右邊可抵主峰測量墩。

青山主峰，標高583米，往東下望，剛好是青蝶石河的崖頂。青山主峰之北，乃引自杯渡寺（青山寺）的登山梯級終點，亦是「韓陵片石」涼亭所在，一般行山人士皆由此路登山，止於本亭。

涼亭以北山嘴，有迷彩外觀的訊號接收站，倚左山徑繼續北行，便是標高539米的青山北峰。屯門、藍地、天水圍、洪水橋，遠至元朗亦入目，他日若五地連成一體，將會是一個可怕的超級都會。遙望乾山及圓頭山稜線，頗為壯觀。

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踏破青山，眼前北行的山脊皆禿，路在其中而不見其路，如在荒漠沒有指引，初心者不宜獨自擅闖。刺眼的陽光照耀，沙脊反光如白雪。徐徐下降，杯靈雙渡路線中唯一的退出點，便是前方一條舊軍路橫斷的良景坳。聖誕節登山者略少，但路上仍見人來人往，舊軍路兩邊溪谷田地猶在。與舊軍路交會，隨即進入乾山的登山路口。

登乾山的路簡單直接，基本上沿青山腹地東側脊線便可。青山水系中，撇除發源青山的青大石澗及大小冷水，乾下石澗、乾良石澗、乾白石澗等源自乾山的溪澗亦頗有名氣。

不甚突出的一座山，卻是比站在青山更能觀察新界西發展的好地方。處處黃土與從平地冒起的高樓，預視這個飽受交通困擾的地方將面臨更嚴峻的挑戰。

遠方的圓頭山極為突出，近乎對稱的圓頂，頂端竟種了幾棵樹。在抵達乾山最後的登頂路前，有一樹蔭位，是全線唯一一處可迴避烈日的地方。登上乾山，並無特別之處，涼風送爽，稍微休息，繼續行程。

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往圓頭山必先登上前方的兩座山崗。繞過幅員甚廣的乾白石澗上源，先登一座高約340米的山崗，再登高約320米的山崗，便抵圓頭山最後登頂的路。

圓頭山，又作靈渡山，標高375米，乃本線最後一處上攀。山頂除了種有幾棵樹，亦有晨運人士搭建的帳篷。登頂時遇上兩名大叔，他們就坐在樹下談笑風生。

下降圓頭山北脊，初段是極斜的沖溝，有繩索及鐵鍊借力，惟仍需小心滑倒。前方乃天水圍，右側草谷密不見路，查落山路藏於其中。

漸漸山徑兩邊的草高及人頭，一彎之轉後接上石屎徑，不久便抵達靈渡寺，完成雙渡。

越過港深西部通道，宜往北走，於渠邊小徑至廈村路，以避開惡狗欄路。廈村路有西鐵接駁巴士，可返回洪水橋及天水圍。

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