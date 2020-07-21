【新冠肺炎】深夜跑步都有技巧　穿衣有學問　兩種裝備不能少

新冠肺炎疫情嚴峻，外出跑步有風險，部分跑手堅持練跑，只好將練習時間推遲，以求夜深人流較少。 可是，夜跑有其他風險，做齊以下三件事，相對較安全。

1）電話旁身 倍感安心

電影有云「夜闌人靜，獨自歸家，小心有色狼辣手摧花」，最近晚上6時開始沒有堂食，運動場所關閉，街上途人本已較少，如跑友選擇晚一點去跑，街道就更黑更靜，絕對是色狼賊人出動好時機。

不怕一萬，只怕萬一，跑友不攜帶防狼警報器，最少都要帶電話，遇到形跡可疑人士，立即與親友通電，或者播放音樂嘗試惹附近途人注意，希望心懷不軌的人取易不取難，從你附近離開。

在人流少的地方練習，遇到意外就求救無門，所以帶手提電話很重要。（區嘉俊提供）

2）穿上黃色衫 黑夜保平安

網上名曲都有唱「佢家下黃色衫，又變返著綠色衫」，只要穿上鮮色衫，尤其是螢光色，就容易被行人和車輛看到，減少意外發生。

跑手練跑遇交通意外的新聞多不勝數，最常見是跑在馬路旁被車撞到。司機無意襲擊跑手，但晚上駕車，看不到恍如有「保護色」的黑色衫跑手，的確不足為奇；其實不止汽車，單車撞上跑手都很常見。所以，為己為人，穿螢光黃色衫，讓其他道路使用者較易識別你存在。

天未黑也只看到身影，晚上穿深色衫跑在路旁就更加危險。（區嘉俊提供）

3）一卡旁身 香港通行

嚴格來說，是證不是卡，指的是身份證。法例規定香港居民要攜帶身分證，但與跑友傾談，大家跑於街道都不會帶證，相信一身跑步裝備不會被執法人員查證，更不會被他們帶返警署。現在不敢了，時代改變，太多突發情況，為免麻煩，還是一證旁身較安全，那就不怕走到香港大部分公眾地方。

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