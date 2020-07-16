港超聯｜下季增超級外援　現役竟有4成合資格　如何定義超級？

香港足球總會董事會周三（15日）決定在2020/21球季港超增設「超級外援」名額，然而會方並未清楚定義有關條例，部份現役外援或已符合有關資格。當超級外援不超級，足總又能否如願提高港超入場人數？

香港飛馬早前提出來季港超增設「超級外援」名額，如外援符合一定條件，球會將可在現有註6出4的限制中，再派多1名「超級外援」上陣。該建議上月底在港超聯會議中獲6間球會贊成，據了解足總董事局昨日亦以傳閱方式通過方案，但有關規定只會實行一季，之後會再作檢討。

港超球會上月底舉行會議，6間球會贊成由飛馬提出的「超級外援」方案。（資料圖片）

貝鈞奇：按港超球會意願通過

足總主席貝鈞奇接受查詢時表示，通過該決定是「按港超會議的要求」，「球會理據是市道差，希望為球圈注入新鮮感。」被問到董事會是否應比球會考慮更多，貝鈞奇透露，董事局認為球會間已達成共識，「少數服從多數，故此足總希望從善如流。」

足總主席貝鈞奇指董事局認為港超球會已就相關問題達成共識。（資料圖片／袁志浩攝）

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對於部份持反對意見的球會指出，足總毋須為「超級外援」加開名額，否則或會對資金有限的球會構成不公平。貝鈞奇稱，兩間以青訓為目標的港超球會——標準流浪及晉峰同樣贊成建議，可見球會自有其考慮。

而為何足總5月底曾以「維護本地球員上陣機會」為由，反對增加外援名額，現時卻轉軚？貝鈞奇強調，足總當時傾向取消來屆菁英盃，所以有此決定；惟在續辦菁英盃的情況下，他相信本地小將仍可獲出場機會，「球會仍可按需要派年青球員上場。」

傑志在2017/18球季曾邀得前世界盃金球獎得主科蘭來投，一度吸引球迷爭相入場觀戰。（資料圖片）

「超級外援」定義存疑

據悉，足總對「超級外援」的條件如下：曾參與由FIFA世界排名首50名內的國家所舉行之頂級聯賽最少一季，或曾代表FIFA世界排名首50名內的國家代表隊上陣1場國際賽事。

然而普羅大眾對條例存有疑問，特別是何謂「參與」頂級聯賽？參加盃賽是否計算在內？若該季球員只獲註冊卻未曾披甲，又合符「參與」定義嗎？世界排名又能否實際反映聯賽水平？一切細節仍有待足總進一步公布。

6支參加復賽球隊的13名現役「超級外援」：（按圖放大）

+ 10 + 9 + 8

13名現役球員合資格 超級外援不超級？

另外，根據以上「超級外援」條件及截止今年6月11日的世界排名，若將「參與頂級聯賽」視為曾註冊於該球隊大軍名單之內，在參與復賽的6支球隊共31名外援球員中，其實已有13名港超現役外援符合有關資格，比率超過4成；當中理文更有5名球員符合「超級外援」定義。

以傑志亞援朴俊烔為例，此子上季效力韓職水原三星藍翼，曾在聯賽上陣2場；新一季從流浪轉投冠忠南區的史提芬彭利拿，2014至2016年間亦在波斯尼亞頂級聯賽球隊FK Olimpik落班。兩人按新例都屬「超級外援」，但似乎難以達到提高聯賽叫座力的效果，若要收效，賽會或要考慮將準則再提高。

在限聚令下，康文署關閉旗下場地及設施，令港超復賽受影響。（資料圖片／盧翊銘攝）

場地因疫情關閉 港超聯復賽現變數

回看今個賽季，疫情之下練習場地悉數關閉，復賽勢必受影響，據消息指，足總已有應對方案，若足球訓練中心短期內未能重開，復賽或需延期；最壞情況下，若8月初仍未能重開，今季可能告腰斬。若能復賽，足總將對三項盃賽決賽的球員上陣資格維持原有賽例，即一名球員在季內只能為一間球會參賽。

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