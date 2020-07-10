【港超聯】傑志與董之英將終止合作　推免費尖子計劃：改變需勇氣

足總在最新一份「展望2025策略計劃」中，提出以香港足球代表隊晉級2034年世界盃決賽周為目標，銳意加強青訓；一直培育本地球員的港超球會傑志，今日宣布為此成立「傑志尖子計劃」。

傑志早於2010年開始與仁濟醫院董之英紀念中學合作推出「傑志計劃」（前稱「職業足球員培育計劃」），曾孕育出如李毅凱、鄭展龍、播磨浩謙等逾20名現役港超球員。

然而「藍鳥」跟董之英的合作關係將結束，將推出「傑志計劃」的升級版——「傑志尖子計劃」，希望透過職業化操練，培養出亞洲甚至世界級球員，成為2034年香港隊主力，爭取晉級世界盃決賽周。與董之英的合作方面，傑志會繼續為董之英提供未來一個學年（2020/21年度）的足球訓練計劃，並成為「尖子計劃」的接軌課程，表現突出者可獲選入尖子計劃。

傑志今日宣布推出「傑志尖子計劃」。（傑志提供）

首個系統性足球訓練計劃 中一至中四免費參與

「藍鳥」強調，「傑志尖子計劃」是全港首個為青少年球員提供的系統性足球及體能訓練計劃，從2020/21學年開始，全港所有中學生均可免費報名參與。

首屆「尖子計劃」會從中挑選近50名最具潛質的中一至中四青少年，提供每周3課、每課兩小時的全面職業化足球訓練。球會預計此計劃將在未來兩年擴展至涵蓋整個中學教育階段，並以「10年10,000小時專業訓練」為指標。

傑志與董之英合作多年，曾培育出多位港超球員：（按圖放大）

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傑志：香港欠有願景的青訓政策 改變需要勇氣

傑志又指新計劃會由足總總監朱志光、副足球總監梁志榮及曾前韓國國腳金東進等專業教練團隊任教；計劃講求「學業與足球並重」，並集足球技術、體能、專業運動醫學及營養學於一身，以逐步提升學員至職業球員水平，且提供晉升至一隊的機會。

「藍鳥」在新聞稿中稱，雖深知培養一支具能力打入世界盃決賽週的香港隊絕不容易，但相信「有志者事竟成」，「香港歷來不乏優秀青年球員，只欠有願景的青訓政策及規劃。改變是需要勇氣、能力和魄力，今年就先讓傑志行出第一步。」