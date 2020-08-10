【港超聯】理文轉軚倡「封閉式」復賽　望足總善用800萬援助金

香港足球總會就港超聯復賽與否一直猶疑未決，足總周四下午將召開董事會討論，近日正向參與復賽的6間球會收集意見。 其中上月底港超聯球會會議中傾向腰斬聯賽的理文，今日（10日）改變立場，在社交網站發表球會就復賽提出的建議。

港超聯球會上月底未能就復賽達成共識，當時理文是建議腰斬聯賽的一方。主教練陳曉明曾稱，球會底線是復賽不會無限期延遲，繼而影響下季賽期及球隊部署。

然而理文今日建議足總應考慮採用類似英超及中超的「封閉式」復賽模式，即由足總統一安排6支參賽隊接受新冠肺炎病毒檢測，在確保職球員的健康下，再安排全體人員到酒店強制隔離住宿，繼而作訓練及閉門作賽。

足總本周四將再召開董事會，商討港超聯復賽的最新安排。（資料圖片／袁志浩攝）

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理文倡足總支付全數復賽費用

鑑於國際足協最近推出「FIFA COVID-19 Relief Plan」計劃，分別向包括足總在內的全球所有屬會發放約100萬美元（約780萬港元）的疫情援助金，理文認為足總善用此筆款項，負責各球會於隔離期間的所有費用。而參賽球隊亦可從援助金中獲得一筆過撥款補助，減輕球會經濟壓力之餘，也可鼓勵6間球會參與有關「封閉式」復賽計劃。

足總曾指會研究英超集中隔離再檢疫的模式舉行復賽，理文今日再提出詳細計劃。（Getty Images）

應向政府爭取正規場館 「防疫規格較高」

最近香港體育學院以「封城」應對疫情，要求入宿運動員不能離開體院，但仍可使用院內設施訓練。理文提議足總應向體院借鏡，以其他精英運動項目如場地單車的訓練模式作藍本，在球隊與外界完全隔離的情況下，向政府爭取於旺角場或將軍澳運動場重啟賽事。

「根據二、三月的比賽情況及經驗，倘於正規場館如將軍澳運動場作賽，防疫規格及安全性都較在將軍澳足球訓練中心更高，更易做到人流監管和控制，亦能令球賽更專業和可觀。」

香港體育學院最近以「封城」應對疫情，理文認為足總可參考香港精英項目的訓練模式，向政府爭取場地作閉門訓練及比賽之用。（體院提供）

理文主教練陳曉明早前接受訪問時曾表示，「封閉式」復賽牽涉太多未知數，球員也未必能適應此訓練模式，相信要推行的話有一定難度。

不過理文最後強調，香港足球正面臨近年最大危機，此刻更需大家同舟共濟、互相支持。「如能順利完成賽事，肯定為香港足球帶來正面的影響。懇請足總考慮及接納本會建議，並盡早與政府商討場地安排，共同為香港足球努力。」

6支參加復賽球隊的13名現役「超級外援」：（按圖放大）