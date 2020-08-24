【歐聯】艾方素戴維斯名利雙收　偕女友隨時成冠軍情侶

今季歐聯成為拜仁慕尼黑新晉左閘艾方素戴維斯的舞台，以過人的爆發力及技術，榮升為球壇其中一名炙手可熱的新星。 另外，戴維斯效力巴黎聖日耳門女足的女朋友Jordyn Huitema，至今仍然角逐女足歐聯的寶座，有望成為首對情侶在同一球季稱霸歐聯。

艾方素戴維斯（Alphonso Davies）在今季歐聯一戰成名，尤其在8強戰惡鬥巴塞一仗中，獨力「玩轉」巴塞防線，造就甘美治輕鬆建功，使該名年僅19歲的加拿大新星人氣急升，里奧費迪南盛讚他是足球界的保特。戴維斯在決賽同樣正選上陣，縱然未有交出助攻或入球，亦成為首名亮相歐聯決賽的加拿大球員，如今更是首名歐聯冠軍成員。

艾方素戴維斯玩轉巴塞防線 生於難民營輾轉走上成名路

艾方素戴維斯勢成加拿大之光 上仗遭偶像美斯請食檸檬

艾方素戴維斯成為首名加拿大球員捧走歐聯獎盃。（Getty Images）

重溫艾方素戴維斯對巴塞一仗的精彩演出（按圖放大）：

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在加納的難民營誕生的戴維斯，19年後已成為當今球壇其中一顆亮眼的新星，靠個人技術及爆發力打響名堂。年僅19歲之齡稱霸歐聯，戴維斯透過個人社交網站透露這是夢想成真。

戴維斯接受訪問時坦言，難以想像一名加拿大球員可在歐洲球壇上站穩陣腳並贏得歐聯，他同樣不敢相信這兩年的經歷，「一個來自加拿大的球員，竟然可以效力拜仁般的歐洲大球會，更贏得歐聯冠軍，這就像天方夜譚。當我在加盟拜仁時，若告訴我在兩年後可以贏得歐聯，我只會覺得這是一個謊言，豈料如今竟然夢想成真。」

艾方素戴維斯今仗助攻助守。（Getty Images）

艾方素戴維斯奪冠連舊東家溫哥華白帽（Vancouver Whitecaps）同樣獲益，《ESPN》透露拜仁購入戴維斯時的條款中列明，如今拜仁方面需要支付該間加拿大球會額外100萬歐元的費用。

艾方素戴維斯成為首名歐聯奪冠的球員後，有望再破另一紀錄，他同為球員的女朋友Jordyn Huitema，如今效力的PSG女足早前在歐聯以2：1擊敗阿仙奴，躋身4強將與里昂爭奪決賽席位，仍然有望成為首對情侶在同一球季贏得男﹑女足的歐聯錦標。

同樣來自加拿大﹑與戴維斯同齡的Jordyn司職前鋒，在去年加盟巴黎聖日耳門，在首季聯賽上陣11場攻入1球。這對小情侶已拍拖超過3年，如今二人分別在法國及德國發展各自的足球事業，無礙二人的關係，他們依然相當甜蜜，不時在社交網站大放「閃光彈」。

Jordyn Huitema去年夏天加盟法甲的PSG女足。（Jordyn Huitema Instagram截圖）