馬鞍山行山路線｜夏天行古道訪茅坪廢村　經三塊田出西貢公路搭車

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受副熱帶高壓脊影響，加上微風不利污染物擴散，元朗、屯門、東涌等地錄得空氣質素健指數爆錶「10+」，加上天氣異常悶焗，酷熱天氣警告於早上已發出了，行山龍山線活動仍繼續，今日（2017年8月30日）走古道上梅子林，富安花園集合。

（行山日期：2017年8月30日，編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上與友在富安花園新金富早餐，9時半在巴士站旁集合，8人出席準時起步，沿富安花園步往梅子林車路，盡頭處沿鐵絲網小路接古道上茅坪五聯達，小休片刻繼續走麥徑4段至打瀉油坳大休。

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休後轉走三塊田、水牛山腳、佛光寺，出大涌口搭車到牛池灣新志興午膳，約8公里路程，下午2時多完成。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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