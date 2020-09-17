【港超聯】足總落實周六復賽　首仗東傑大戰　兩球隊11日4賽

即時體育
撰文：
最後更新日期：

英超已展開新一季賽事之際，2019/20年度球季港超聯，終有望完成餘下賽事。足總今日（17日）公布，港超於兩日後、即本周六（9月19日）重啟，並在10月11日煞科，23日內完成17場賽事。

政府周二（15日）公布進一步放寬防疫措施，足總在復賽兩日前終獲民政事務局批准，於符合防疫衛生的情況下，在旺角大球場、將軍澳運動場、小西灣運動場及香港大球場復賽。

根據足總公布的最新賽程，在今年3月停擺的2019/20球季港超聯將在9月19日重啟，全數比賽會安排於下午3時正閉門上演，每場比賽整體入場人數需限制於180人或以下，而所有賽事均有現場直播。

【新積分榜】在4支球隊退賽後，港超僅餘6隊參與復賽，富力暫列榜首。（01美術製圖）

復賽後首仗由東方龍獅於「主場」將軍澳場鬥傑志，富力翌日在同一場地迎戰南區；理文與愉園於21日則移師大球場決一高下。各支球隊至少休息3日後，將於小西灣場出戰復賽的第二輪聯賽。

復賽後首戰由東方龍獅鬥傑志。（資料圖片／袁志浩攝）

傑志及富力在9月底至10月初需在11日內4戰，包括3輪聯賽及1項盃賽決賽。「藍鳥」27日將跟冠忠南區爭奪菁英盃寶座；富力28日則與東方競逐足總盃冠軍。由理文及東方合演的高級組銀牌決賽，就安排於下月2日進行。

富力早前向足總投訴訓練場地等問題，更一度威脅退賽，惟暫未有最新行動。根據賽程，富力需在11日內出戰足總盃決賽及3輪聯賽。（資料圖片／袁志浩攝）

↓↓↓富力在「殺人場」復操，前香港足球先生伊高沙托尼舉dislike手勢↓↓↓

+8
+8
+8

另外，今季聯賽煞科日為10月11日，足總安排3場賽事同時舉行，分別為南區對理文、愉園鬥傑志、東方撼富力。不過，最後一輪比賽場地仍未落實，有待政府作最終決定。按足總早前表示，2020/21年度球季賽事會在10月24日開鑼。

2019/20年度球季港超復賽賽程

9月19日

15：00　東方龍獅　對　傑志　將軍澳運動場

9月20日

15：00　富力R&F　對　冠忠南區　將軍澳運動場

9月21日

15：00　理文　對　愉園　香港大球場

9月23日

15：00　冠忠南區　對　東方龍獅　小西灣運動場

9月24日

15：00　傑志　對　理文　小西灣運動場

9月25日

15：00　愉園　對　富力R&F　小西灣運動場

9月27日　菁英盃決賽

15：00　傑志　對　冠忠南區　將軍澳運動場

9月28日　足總盃決賽

15：00　東方龍獅　對　富力R&F　香港大球場

9月30日

15：00　冠忠南區　對　愉園　將軍澳運動場

10月1日

15：00　富力R&F　對　傑志　將軍澳運動場

10月2日　高級組銀牌決賽

15：00　東方龍獅　對　理文　旺角大球場

10月4日

15：00　傑志　對　冠忠南區　香港大球場

10月5日

15：00　理文　對　富力R&F　旺角大球場

10月6日

15：00　東方龍獅　對　愉園　旺角大球場

10月11日

15：00　冠忠南區　對　理文　地點待定

15：00　愉園　對　傑志　地點待定

15：00　東方龍獅　對　富力R&F　地點待定

↓↓↓一代港足領軍人物陳肇麒、陳偉豪最後一季征戰港超聯：(按圖放大）↓↓↓

+10
+10
+10
【港超聯】富力不排除退出　政府料開四球場作賽　新兵註冊有轉機
【亞協盃】亞洲足協腰斬亞協盃　傑志無奈接受：專注港超復賽
【港超聯】富力發信轟訓練場地分配欠公允　足總：唔係想點就點
【港超聯】四路大軍閉門復操　富力批評場地　球員諷「最佳球場」
【港超聯】各隊最快周五復操　開放四場地供操練　職球員明檢疫
【港超聯】大埔區議會通過授權新區隊　和富大埔或仍獲民政局資助
【港超聯】富力或掀中超二隊來港潮　球會持開放態度：足總應把關
【港超聯】為何富力可以代表香港踢亞冠？　從亞洲足協條例拆解
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。