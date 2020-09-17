【港超聯】足總落實周六復賽　首仗東傑大戰　兩球隊11日4賽

英超已展開新一季賽事之際，2019/20年度球季港超聯，終有望完成餘下賽事。足總今日（17日）公布，港超於兩日後、即本周六（9月19日）重啟，並在10月11日煞科，23日內完成17場賽事。

政府周二（15日）公布進一步放寬防疫措施，足總在復賽兩日前終獲民政事務局批准，於符合防疫衛生的情況下，在旺角大球場、將軍澳運動場、小西灣運動場及香港大球場復賽。

根據足總公布的最新賽程，在今年3月停擺的2019/20球季港超聯將在9月19日重啟，全數比賽會安排於下午3時正閉門上演，每場比賽整體入場人數需限制於180人或以下，而所有賽事均有現場直播。

【新積分榜】在4支球隊退賽後，港超僅餘6隊參與復賽，富力暫列榜首。（01美術製圖）

復賽後首仗由東方龍獅於「主場」將軍澳場鬥傑志，富力翌日在同一場地迎戰南區；理文與愉園於21日則移師大球場決一高下。各支球隊至少休息3日後，將於小西灣場出戰復賽的第二輪聯賽。

復賽後首戰由東方龍獅鬥傑志。（資料圖片／袁志浩攝）

傑志及富力在9月底至10月初需在11日內4戰，包括3輪聯賽及1項盃賽決賽。「藍鳥」27日將跟冠忠南區爭奪菁英盃寶座；富力28日則與東方競逐足總盃冠軍。由理文及東方合演的高級組銀牌決賽，就安排於下月2日進行。

富力早前向足總投訴訓練場地等問題，更一度威脅退賽，惟暫未有最新行動。根據賽程，富力需在11日內出戰足總盃決賽及3輪聯賽。（資料圖片／袁志浩攝）

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另外，今季聯賽煞科日為10月11日，足總安排3場賽事同時舉行，分別為南區對理文、愉園鬥傑志、東方撼富力。不過，最後一輪比賽場地仍未落實，有待政府作最終決定。按足總早前表示，2020/21年度球季賽事會在10月24日開鑼。

2019/20年度球季港超復賽賽程 9月19日 15：00 東方龍獅 對 傑志 將軍澳運動場 9月20日 15：00 富力R&F 對 冠忠南區 將軍澳運動場 9月21日 15：00 理文 對 愉園 香港大球場 9月23日 15：00 冠忠南區 對 東方龍獅 小西灣運動場 9月24日 15：00 傑志 對 理文 小西灣運動場 9月25日 15：00 愉園 對 富力R&F 小西灣運動場 9月27日 菁英盃決賽 15：00 傑志 對 冠忠南區 將軍澳運動場 9月28日 足總盃決賽 15：00 東方龍獅 對 富力R&F 香港大球場 9月30日 15：00 冠忠南區 對 愉園 將軍澳運動場 10月1日 15：00 富力R&F 對 傑志 將軍澳運動場 10月2日 高級組銀牌決賽 15：00 東方龍獅 對 理文 旺角大球場 10月4日 15：00 傑志 對 冠忠南區 香港大球場 10月5日 15：00 理文 對 富力R&F 旺角大球場 10月6日 15：00 東方龍獅 對 愉園 旺角大球場 10月11日 15：00 冠忠南區 對 理文 地點待定 15：00 愉園 對 傑志 地點待定 15：00 東方龍獅 對 富力R&F 地點待定

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