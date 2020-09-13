【港超聯】富力不排除退出　政府料開四球場作賽　新兵註冊有轉機

港超聯計劃在本周六（19日）復賽，參戰球隊之一的富力R&F卻在日前再度向足總發信投訴安排不周，威脅退出。 足總主席貝鈞奇透露，政府有望為復賽解封4個球場，而新球員上陣資格也傳來最新消息。

富力上周日（6日）首度去信足總，質疑球隊獲分配九龍灣公園球場復操，制度欠公允。據悉，足總翌日以主席貝鈞奇的名義回覆富力，稱會方已盡力向政府爭取最佳安排，並重申安排是配合政府防疫要求，而非足總責任。

然而富力似乎對有關答覆並不滿意，上周六（12日）再度向足總發函，除重提場地分配不公，更批評足總辦事不力。

四路大軍閉門復操 富力批評場地 球員諷「最佳球場」

富力發信轟訓練場地分配欠公允 足總：唔係想點就點

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富力轟足總欠職業素養 發最後通牒要脅退賽

富力助理領隊許世競透露，球隊在距離復賽（9月19日）前一周，仍未收到復賽具體賽程。他指足總亦沒釐清新球員參戰復賽的資格，「足總的判斷缺乏職業素養，聯賽的不確定性使富力遭受職球員流失。球會的重點投入如廣州主場及基地等設施無法如常使用；全隊留港等待復賽，亦大大增加成本。」

富力同時在信中向足總發出「最後通牒」，稱若足總未能在周一（14日）前落實聯賽具體安排，球隊不排除退出復賽、甚至下季港超。可是許世競指，發信舉動是希望足總提升效能，「盡快落實細節，讓球會能更好地準備復賽。對球會投資者來說，在龐大的財政投入下，急切希望看到香港足球的健康發展、給未來帶來一分希望。」

【新積分榜】在4支球隊退賽後，港超僅餘6隊參與復賽，富力暫列榜首。（01美術製圖）

足總望理性解決 強調非闊佬懶理

對此，足總主席貝鈞奇接受查詢時認為雖表示同情，卻認為富力需體諒足總苦況。「季初的燕子崗風波，加上被否決具投票權會員資格，或許富力此舉有些心理因素。但我不認同退賽舉動，希望大家以理性的方法處理。」

他強調場地分配問題乃「一場誤會」，足總正積極跟進富力要求，惟賽馬會傑志中心拒絕開放予其他球隊，「足總不是『闊佬懶理』，我們正爭取讓富力於將軍澳足球訓練中心練習，但需等待衛生署及足總醫事顧問容樹恒的意見。」

貝鈞奇指足總非「闊佬懶理」，正積極跟進富力各項要求。（資料圖片／袁志浩攝）

復賽成數高 料開放4球場作賽

談及復賽成數，貝鈞奇指日前曾與民政事務局局長徐英偉會面，相信若香港疫情不逆轉，本周六復賽『冇問題』，並預計政府在周三或周四有最終答案。

據了解，足總昨晚深夜已向各間球會發放復賽賽程，比賽有望於旺角大球場、將軍澳運動場、小西灣運動場及香港大球場上演。「場地暫未獲政府批准，所以不能公布，但民政局很願意幫手，原則上會盡快開場。」

港超聯賽有望自2016/17球季後，再度在小西灣運動場舉行。（袁志浩攝）

足總訂新兵註冊「大方向」 佐佐木周過關

至於一直爭論的新兵註冊問題，按貝鈞奇解釋，國際足協（FIFA）已限制在今夏轉會窗新加盟的球員，不能參戰復賽，但如球員合約受疫情影響而提早完結，則可成例外。「經過足總董事會及律師的討論，大方向是若球員從退賽的4支球隊，轉會至參與復賽的球隊，足總會傾向接納其註冊。」

不過，足總未就以上決定向復賽球隊發出正式文件，而球員相信亦需證明自己跟前球會單方面解約，才有望獲准註冊。貝鈞奇補充，FIFA容許足總為本地轉會個案作決定，並透露冠忠南區中場佐佐木周可獲註冊；惟富力的徐宏傑因牽涉中港轉會，足總正就其資格向FIFA查詢。

冠忠南區前鋒佐佐木周，季初效力香港飛馬，惟因疫情在港超停擺期間跟飛馬提前解約。（冠忠南區提供）

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