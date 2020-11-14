荃灣行山路線｜兩小時短遊大帽山下禾塘崗　行麥理浩徑尋老虎狗石

在荃灣乘坐51號巴士，到達大帽山郊野公園站下車，横過對面巴士站，後面就是麥理浩徑入口，步上石級，很快就到達大帽山郊野公園遊客中心， 這裏有洗手間，繼續沿山徑上路，大部分都是梯級，兩旁有樹蔭。郊遊徑路况良好易行，不久就到達一個開掦位置，是一個小小平原，可飽覽八鄉、荃灣一帶風景，周圍還有多塊巨石，可小心攀上去打打卡。 （行山日期：2020年1月13日）

登禾塘崗，尋老虎狗石（小牛牛授權使用）

路線：荃錦公路 > 麥理浩徑 > 禾塘崗（之後可沿大帽山道落山） 全程：約3公里 需時：2小時

按圖看沿途風景▼

再繼續緩緩而上，遠看大帽山美麗風光，不經不覺就到達禾塘崗。這裏又是另一個平原，四周有巨石，細心留意左手面有一小石群，外表並不特殊，可以左轉入山徑，留意左手邊有小部分樹藤、雜草被修剪過。沿小斜下降，再向右回望小石群，就會發現老虎狗石。據知很久之前老虎狗石被發現後，旁邊雜草頻生，一直被埋藏於密林之中，一度消失於山界。

慶幸「石頭谷谷主」成成哥率領一班有心人士，組隊去尋找多年被埋沒的石景，再次發掘出來，讓山界又多一個旅遊景點，功不可沒。小心踏上老虎狗石上更可飽覽石崗、横台山、林村郊野公園一帶美麗景色。打卡後繼續沿郊遊徑前行，開始下降小斜坡，再銜接回大帽山道，完成今次輕鬆「hea」遊。

按圖看沿途風景▼

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路線資料：

【山徑路况】 石屎路：5% 郊遊徑：70% 石級路：25% 【曝曬程度】 曝曬路段：80% 【山徑設施】 廁所：1個 補給點：1個

注意事項： ~ 攀爬岩石要小心 ~ 天氣乾燥，建議每人帶兩公升水 ~ 風高物燥切勿在郊野吸煙，引起火災後果嚴重 ~ 愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

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【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】