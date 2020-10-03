鹿頸行山路線｜經谷埔行到榕樹凹碼頭賞海景　原路回程順道執垃圾

連場大雨過後周二、周三終見天晴，周二有活動到海下划艇清理海岸垃圾，周三安排輕鬆點，由雞谷樹下起步走至榕樹凹碼頭看看，再走回頭，粉嶺站集合。 （行山日期：2020年9月23日）

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早上天色晴朗有陽光，小組分批搭56K小巴到鹿頸，四人一組沿新壆亭經雞谷樹下、鳯坑、谷埔、亞公坳走至榕樹凹，在榕樹凹碼頭附近堤壩大休。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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休後經榕樹凹廢村登上山徑沿來路折返，順道執拾路上垃圾，短短一段路已執拾一大袋廢紙、廢膠垃圾，將之送往谷埔垃圾箱。約2小時完成路程返回鹿頸等搭2時30分開出小巴返回粉嶺下午茶，今日路線輕鬆易走約10公里多，4個多小時完成。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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（部份相片取自隊友）

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