【行山】重陽登高去邊好？簡介香港10大高峰　難易長短各有選擇

重陽節登高有什麼好推介？不如一齊認識香港10大高峰，看看哪一座的難度適合自己！別以為愈高愈難行，三甲高峰大帽山、鳳凰山及大東山聲名遠播，皆有官方山徑上山，而且可以從山腰起步，相對輕鬆；反而有些較冷門的高山，例如三山台、彌勒山等就適合具遠足行山經驗的山友，新手不宜。

1. 大帽山

大帽山（957米）位於新界中部，為全港最高峰，向南俯視荃灣，西北望元朗錦田平原，東北有林村谷，而東南則是城門谷。大帽山一帶山脈算得上是香港屋脊，附近的四方山、禾秧山、妙高台、禾塘崗，每座都至少700米高。

大帽山連姐的茶水亭位於荃錦坳。（資料圖片/李琬瑩攝）

大帽山孕育多條香港名澗，包括大城、大圓及梧桐寨。不過，大帽山山頂屬於禁區，內有天文台、民航處及解放軍的雷達站及建築物，被稱為「白波」；普通市民並不能真正登上山頂，只能沿大帽山道上到約920米高的地方。

據《新安縣志》記載，大帽山形如大帽，上有石塔，多產茶。在18世紀，大帽山坡地曾廣植茶樹及菠蘿，如今茶田荒廢，但遠觀仍可見一層接一層的梯田痕跡。

大帽山是香港最高峰，據記載，以前曾經有人在山上種茶樹。（顏銘輝攝）

沿大帽山道上山老少咸宜

大帽山上山徑縱橫，最簡單的登山方法是從西邊的荃錦坳起步，沿大帽山道上山，全程馬路；亦可逆行麥理浩徑第8段，由荃錦坳行山徑上禾塘崗，再接回大帽山道上去。這兩條路線較適合新手。

郊遊人士亦可行南路上山，自川龍出發，經響石墳場，登妙高台的山火瞭望台後，接大帽山道上山。如果從東南邊的城門水塘起步，可以行龍門郊遊徑，再接相思林徑，經石天門登禾秧山，再循小徑至大帽山道。這個方法較困難。

精選大帽山行山路線：

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從東邊登山的話，可選擇順麥理浩徑第8段，由鉛礦坳起步，登上四方山，落四方山坳後接馬路上。四方山坳有涼亭，被山友稱為四方亭，這是東邊登山的交匯點，也是馬路與山徑的交接點。

遊人可以從林村谷的梧桐寨出發，經過梧桐寨瀑布，行至四方亭，再接馬路上。另一邊有條較崎嶇的路，山友可以沿大城石澗而上，經過肥佬麥再上行，從山坳南邊登四方亭，再接馬路，所以四方亭四通八達。

【沿路上大帽山的景色】

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2. 鳳凰山

鳳凰山（934米）是全港第二高峰，也是大嶼山的最高峰，亦是普通市民能夠登頂的香港最高峰。《新安縣志》記載：「鳳凰山在大奚山（大嶼山）帳內，雙峰插雲，形如鳳閣，與杯渡山（青山）對峙。」

鳳凰山由兩峰組成，主峰為鳳頂，副峰為高918米的凰峰。遠看山頂，如頭崩額裂，加上怪石嶙峋，故又被稱為爛頭山，如今鳳凰山的英文名Lantau Peak也是來自此名。鳳凰山是香港著名觀看日出的地方，從前旅行界就有「鳳凰觀日」的著名節目，山客會在昂坪夜宿，之後登頂觀日。

【湯怡、蘇皓兒及米雪都行過鳳凰山】

+ 10 + 10 + 10

沿鳳凰徑上落較簡單

登鳳凰山最方便的方法是逆行鳳凰徑第3段，從昂坪登頂，而順行鳳凰徑由伯公坳起步的話，路程會較長，但都很好行。這兩個上山方法都適合行山經驗較少的朋友，如果是玩開山的山友，就知道鳳凰山還有很多險峻景點。

同樣昂坪出發，較具經驗及能力的山友可以沿倒碗石河上，攀登倒碗石崖，接鳳尾脊登副峰凰峰。如果從北邊起步，可以從東涌行法門古道上，到地塘仔後可選擇鳳鳥石脊或羅漢脊，其中行羅漢脊的話，途經羅漢塔，參觀一樹洞，之後登凰峰。

精選鳳凰山行山路線：

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鳳凰山南麓的登山路更險，通常會經狗牙嶺登山，不計山澗石河，狗牙嶺主要分為西狗牙、中狗牙及東狗牙3路，其中後兩者要經「一線生機」，會合西狗牙的路，攀登閻王壁至斬柴坳，再接鳳凰徑登頂。攀登鳳凰山之路眾多，難以盡錄。

此外，鳳凰山的北麓及南麓分別有北巖棧道及南巖棧道，繞頂而行，途經羅漢塔、一樹洞、天窗石、羅漢峽、滴水岩、小鳥回頭石、擎天峽及積木崖等崎嶇險峻的遠足景點。最後，以上提及過的路線，除了鳳凰徑外，其餘都不適合新手嘗試。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

3. 大東山

大東山（869米）同樣位於大嶼山，與鳳凰山相隔伯公坳，它又名大崠山或大峒山，為全港第三高峰。大東山的英文名為Sunset Peak，並非指大東山是看日落的好地方，而是英國人當年在港島山頂看日落，常見夕陽在大東山左右落山，故將它命名為「日落山」。

爛頭營石屋的歷史源自上世紀20年代末，一班在廣州及香港經商的美國人，聯同在香港的英國人，於大東山及二東山之間的脊地開闢為避暑區。營舍名為Lantao Camp，中文直譯為爛頭營。當年他們還在山上截澗築池游泳，如今水池仍在山上，被稱為「天池」。

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【大東山山頂一帶景色】

+ 7 + 7 + 7

大東山最為人熟悉的是山上的芒草，每逢秋天，大批遊人就會到大東山觀賞漫山遍野盡是黃金芒草的景色。除了芒草、爛頭營石屋及天池外，大東山上還有一塊跳板石，深受遊人歡迎，常常有人排隊影相。

伯公坳上山再原路折返最適合新手

登大東山的方法不算太多，最大路的是逆行鳳凰徑，從伯公坳上山，之後接小徑登頂；落山也是原路折返往伯公坳最快。至於順走鳳凰徑的話，可以從南山起步，沿徑上到雙東坳，繞過二東山後到爛頭營，再上大東山頂。至於最直接由東涌上山的方法是，沿黃龍坑郊遊徑直上爛頭營，但此路極斜，極多石級，無論上山還是落山，都是噩夢。

精選大東山行山路線：

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【行山路線片段！伯公坳上大東山，之後沿鳳凰徑落南山】

大路主要有以上3條，另外還有幾條小路可登大東山，例如北邊經禾寮墩及石獅山，再沿大石脊登大東山；南邊的話，可由南大嶼郊遊徑接走青龍脊，至二東山後再登大東山；亦可以從三山台及蓮花山那邊行過來，但路線較長及迂迴。此外，有人會攀青龍石澗等大東山南北的溪澗登山，略過不提。

4. 四方山

大帽山、鳳凰山及大東山聞名四方，為人熟知，但排在它們之後第4高的山峰是哪一座？就是上文曾經提及的四方山（785米）。四方山位於大帽山東脊，是麥理浩徑第8段的必經之路。

【四方山一帶景色】

通常郊遊人士會行麥徑第8段，一口氣連走大帽山及四方山兩座山。逆行麥徑由荃錦坳上山，經過大帽山後，落四方亭，再上四方山；順行麥徑就由鉛礦坳出發，拾級而上，登上四方山。四方山北麓有些小路，較資深的行山客可以由燕岩或走馬崗那邊的登山。

精選四方山行山路線（與大帽山路線相似）：

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5. 禾秧山

禾秧山（771米）是香港第5高峰，位於大帽山東南方，與四方山一樣同是大帽山的支脈。禾秧山又被稱為「假大帽」，因為從城門及葵涌一帶往上望，不見大帽山，只見禾秧山，所以有人會誤認它為大帽山。

禾秧山最聞名的是石林，其中山頂有個王母點將台，攀上去後，甚有「一人之下，萬人之上」之感，那在上的一人就是背後的大帽山。不過，連接禾秧山的山徑並非漁護署管理的山路，較崎嶇難行，適合具經驗的遠足人士。

最直接的登山方法是由城門出發，行龍門徑，接相思林徑，之後經石天門，直登禾秧山頂。通常遊人會串遊禾秧山及妙高台，先從川龍登妙高台，之後就山腰小徑橫移，到訪禾秧山。

精選禾秧山行山路線：

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6. 蓮花山

香港有幾座蓮花山，而入圍香港10大高峰的蓮花山（766米）則是大嶼山中部的那一座。它位於二東山的東北邊，之間相隔雙東坳。為何雙東坳不在大東山及二東山之間，而在二東山及蓮花山之間？有說法指，蓮花山才是真正的二東山，但後來地圖誤植，將雙東坳西南的山頭命名為二東山，而原來的二東山則變成蓮花山。

【蓮花山一帶景色】

蓮花山上有不少奇岩怪石，其中最出名的是一塊平坦大石，可以讓幾個人一起平臥石上，如同石床，故有「天帝之床」之名。通常遊客會從東涌上山，登三山台，最後行到蓮花山，落雙東坳。到雙東坳後，可選擇到南山落山，如果意猶未盡，還可續遊大東山，再落伯公坳。相比大東山，蓮花山及三山台一帶較少人行。

精選蓮花山行山路線：

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7. 妙高台

上文提過，位於大帽山西南的妙高台（765米）也屬於香港10大高峰之列。妙高台上有座山火瞭望台，登山後可俯瞰荃灣及葵涌景色。大多數人會用兩個方法前往妙高台，一是沿大帽山道而行，過了閘口後，覓小徑南下，很快就行到妙高台。另一個方法是由川龍出發，經響石墳場，沿大帽山的響石脊登山。

【妙高台一帶景色】

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8. 彌勒山

彌勒山（751米）位於大嶼山鳳凰山西北邊，乃昂坪北面靠山。據資料指，有道士及僧侶在19世紀末來到昂坪，建立道觀及寺廟，其後他們以佛教人物或法器命名附近的山峰，例如彌勒山、木魚山及蓮花山（這座蓮花山高585米）。

漁護署興建了一條彌勒山郊遊徑，但此徑不上山頂，繞山腰而走，如同圍住彌勒佛的肚子繞一個圈，適合郊遊。如果想挑戰登頂，可以經小徑上去，適合具經驗的行山人士。在彌勒山上，既可望鳳凰山及昂坪景色，亦可俯瞰機場及東涌的城門面貌。

精選彌勒山行山路線：

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9. 二東山

二東山（747米）是香港的第9高峰，位於大東山東邊及雙東坳西南邊。通遊人不會只行二東山而上山，多數是行完大東山，有餘力的話，再上二東山看看。上二東山的路徑可參考上文關於大東山的內容。

精選二東山行山路線（與大東山路線相似）：

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【二東山一帶景色】

10. 三山台

在蓮花山的北邊，有3座高逾700米的山峰，由北至南排列，合稱三山台（721米），為香港第10高峰。站在三山台上，可以俯瞰梅窩全貌；三山台最北一峰的名字較特別，叫鴨腳瀝。山脊往北伸延，分為兩支，一路向西北的是險要的薄刀屻，至於另一路則是婆髺山。

如上文蓮花山所提，通常遊人不會只行三山台，他們會選擇東涌或白芒起步，之後分別經薄刀屻或婆髺山，再上三山台，如不掉頭回程的話，可再往蓮花山，之後可以選擇從雙東坳落山，或者再走大東山。如果想一口氣行4座香港10大高峰的話，連走三山台、蓮花山、二東山及大東山亦相當順路。不過，由東涌上三山台及蓮花山的路程幾長，亦有點崎嶇，新手不宜。

精選三山台行山路線：

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這10座香港高峰都是在大帽山或大嶼山一帶（按圖看地圖）：

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