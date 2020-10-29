【歐聯】迷你魔獸終於甦醒　後備上陣為PSG梅開二度兼破名宿紀錄

歐聯首戰不敵曼聯的巴黎聖日耳門（PSG），由愛華頓借將摩斯堅恩（Moise Kean）下半場梅開二度，為這支歐聯上屆亞軍作客2：0擊敗土耳其冠軍球隊巴沙克舒希。 曾被寄予厚望的堅恩在愛華頓患得患失，轉投PSG只用上兩場比賽，已攻入過去一季在拖肥糖的入球數量總和。蟄伏多時的「迷你魔獸」，終於甦醒了。

9月初PSG大軍一度深受新冠肺炎困擾，前線三大王牌尼馬、迪馬利亞和麥巴比先後確診，連帶戰績亦受到影響。今屆歐聯分組首戰三人雖已復出上陣，主場仍1：2不敵曼聯腳下。

今仗PSG主帥杜慈（Thomas Tuchel）一改慣常的433陣式，改踢442，由借將摩斯堅恩夥拍麥巴比在前線攻堅，尼馬和迪馬利亞分任兩翼側擊。即使巴西巨星尼馬26分鐘受傷退下火線，兩個20出頭的年輕人下半場包辦兩個入球，足以為球隊取勝。

半場雙方互無紀錄，64分鐘21歲的麥巴比開出角球，堅恩無人看管下頂入。79分鐘他再次接應麥巴比的傳送，轉身抽射破網，為PSG射成2：0。

摩斯堅恩為PSG梅開二度，非常風騷。（Getty Images）

【迷你魔獸閃耀歐聯】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

堅恩、麥巴比齊創新紀錄

首次在歐聯賽場正選上陣即取得入球的堅恩，以20歲零234日刷新由祖雲達斯傳奇球星迪比亞路（Alessandro Del Piero）保持的意大利最年輕歐聯正選入球者紀錄，後者當年為20歲零308日。

此子同時成為PSG首個在歐聯初次為球隊正選上陣即可梅開二度的球員，亦是PSG歐聯史上繼麥巴比、馬昆奴斯和拉比奧特後，第4最年輕入球者。堅恩賽後對球隊取勝感到高興，「我們要作客，今仗並不易踢，我們能堅守到最後並取得勝利。他特別提及：「正選上陣給予我力量，我會繼續努力，希望在接下來的比賽能夠幫助隊友。」

麥巴比今仗兩次傳送造就堅恩，令他累積14次助攻，成為歐聯自2017/18球季以來交出最多助攻的球員。

有「魔獸」稱號的車路士一代神鋒杜奧巴是摩斯堅恩童年偶像。（Getty Images）

迷你魔獸甦醒了？

堅恩效力祖雲達斯時光芒初露，被視為球壇矚目新星之一。他在意大利出生，父母均為科特迪瓦人，少年時視有「魔獸」稱號的車路士一代神鋒杜奧巴（Didier Drogba）為偶像，並嘗試模彷這名科特迪亞巨星，「杜奧巴是我成長期的偶像，我很喜歡他，時常重複觀察他如何走位和取得入球。他真是了不起。」

效力祖雲達斯時期，他每天可以跟另一偶像C朗拿度一起操練，亦讓他獲益良多，「當我們操練時，我嘗試觀察他所做的一切事情，從他在球場上的態度、落場比賽的欲望、訓練情況和隨時作好準備等。」可惜他在C朗身上所學，未能在轉投愛華頓後發揮出來，英超29次上陣（6次正選23次後備）僅入兩球，4次盃賽上陣更是顆粒無收，完全未能適應英倫硬朗球風，在場上愈踢愈迷失。

在祖雲達斯，摩斯堅恩悄悄觀察C朗拿度的言行和態度。（Getty Images）

今季雖在聯賽盃為愛華頓攻入兩球，聯賽依然未有正選，轉會窗限期前被外借至PSG。換個環境，堅恩今次很快適應過來，法甲第二場上陣已「起孖」，助球隊4：0大勝迪安。上場歐聯對曼聯後備上陣未有收獲，今仗正選上陣立即再次梅開二度，4日內已攻入為愛華頓取得的入球總和，連續兩場雙喜臨門。

國際米蘭前鋒盧卡古被公認為承繼杜奧巴衣缽的「小魔獸」，隔代接班人堅恩或可稱為「迷你魔獸」。有年長一歲的麥巴比在身旁，並獲得主帥杜慈信任，昔日大家熟悉的金童堅恩似乎回來了，能否由「迷你版」進化成真正的魔獸，今個球季在巴黎的日子勢成重要的土壤。

【英超】20隊轉會夏季紀錄總結 愛華頓贏到開巷 夏維斯成標王

摩斯堅恩在愛華頓愈踢愈迷失。（Getty Images）

杜慈：尼馬鼠蹊受傷

賽後PSG教練杜慈指出，尼馬鼠蹊受傷，因此必須被換出。「我希望那並非嚴重傷患，我們要等待明天的掃瞄結果。他沒有感到痛楚但覺得不舒服。」他指出，在頻密賽程下尼馬或要休戰數仗，「但我目前未能確定」。

歐聯周三深夜8場戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

【愛華頓2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）