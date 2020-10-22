【港超聯】艾華頓奪球員之星、最受歡迎球星　獨攬四獎成大贏家

2019/20年度球季香港足球明星選舉及頒獎禮雖因疫情而取消，不過香港足球總會今今日（21日）在網上公布應屆部份獎項得主。
東方龍獅翼鋒艾華頓贏得「球員之星」及「最受歡迎球星」，在今季「香港足球先生」獎項懸空下，成為「無冕之王」。
足總今日下午透過社交網站公布上個球季共8個獎項的得獎名單，東方龍獅巴西外援艾華頓憑藉復賽後優秀的表現，分別贏得由球員及傳媒票選的「球員之星」與「最受歡迎球星」獎項。連同早前奪得的足總盃跟高級組銀牌決賽「最有價值球員」，個人囊括4獎，成為大贏家。
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東方翼鋒艾華頓復賽後表現出神入化，是球隊連奪雙冠的功臣，以32票贏得由球員票選的「球員之星」，共奪四獎。（香港足總）
艾華頓：得獎推動我繼續努力
艾華頓透過錄影方式發布得獎感言，他感謝投票的傳媒、球員及隊友，並指獎項無論對自己及家人也十分重要。「得獎很有意義，推動我每日努力投入練習，為下一季做好準備。」
至於港超神射手獎項，就由退賽球隊富力R&F的伊高沙托尼與迪布利瓜分。兩名射手在扣除未有參戰復賽的球隊戰績後，各自取得6個入球。
伊高沙托尼跟富力隊友迪布利瓜分港超神射手獎。（香港足總）
總結今季港超各項數據，誰是神射手？呢位球員竟然攞牌最多？！
黎培基（右）於今年1月鬥元朗時主射罰球破網，贏得最佳金球，他亦是今季港超其中一位新星。（資料圖片／袁志浩攝）
愉園兩將贏最佳撲救加金球
另外，今季「最佳撲救」及「最佳金球」得主同樣來自愉園。小將黎培基憑今年1月聯賽鬥佳聯元朗時射入妙絕罰球，贏得「最佳金球」；守門員鍾偉豪就在復賽後表現神勇，贏得「最佳撲救」。最後一個獎項由傑志年青球員陳晉一奪得，他當選菁英盃「最有價值球員」。
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陳晉一贏得菁英盃決賽MVP。（資料圖片／袁志浩攝）
鍾偉豪（右一）及黎培基（左一）分別贏得最佳撲救及最佳金球獎項。（香港足總）
2019/20年度球季得獎名單：
球員之星：艾華頓（東方龍獅）
最受歡迎球星：艾華頓（東方龍獅）
港超神射手：伊高沙托尼、迪布利（富力R&F）
最佳金球：黎培基（愉園）
最佳撲救：鍾偉豪（愉園）
菁英盃決賽最有價值球員：陳晉一（傑志）
足總盃決賽最有價值球員：艾華頓（東方龍獅）
高級組銀牌決賽最有價值球員：艾華頓（東方龍獅）