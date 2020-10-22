【港超聯】流浪飛馬漸揭神秘面紗　林嘉緯有望重遇盧均宜：很期待

標準流浪跟天水圍飛馬均退出上季港超復賽，兩隊新季組軍惹來球迷關注。 流浪除羅致前港足中場林嘉緯，此子更有望跟拍檔盧均宜雙劍合璧，前者直言因出場機會而來投，以經驗協助小將。 飛馬主帥郭嘉諾則首度公開受訪，強調會要求麾下拚搏到最後一刻，重現球隊早年盛況。 另外，足總公布今周末菁英盃賽事將未能開放予觀眾入場。

流浪上季以400萬班費組軍引起球迷熱議，總監李輝立透露新季班費增至700萬，也確定以「標準流浪」名義參戰，目標是繼續栽培小將，「希望有兩至三名新星彈出」。

他補充，今季球員獎金跟福利都有上調，亦因林嘉緯、姚浩明、林學曦等有經驗華將加盟，使薪酬水平提高。

艾華頓奪球員之星、最受歡迎球星 獨攬四獎成大贏家

流浪新季班費700萬，總監李輝立為球衣胸前解釋：「有朋友推出新款水，所以幫手宣傳，現時要找贊助不容易。」（袁志浩攝）

巴西外援掛帥 盧均宜有望加盟

去屆流浪以多名入籍兵應戰，然而安達、安基斯等悉數離隊，僅餘中堅基藍馬。上季表現出眾的外援巴辛及斯薩也不留效，新簽援將包括前飛馬中場祖連奴、飛馬中堅法比奧胞弟盧比斯，以及巴西中堅杜格拉斯（Douglas Almeida Marques）與前鋒奧古斯圖（Augusto Carvalho da Silva Neto）。

李輝立指香港自葉鴻輝後已甚少出產頂尖門將，因此有望羅致烏克蘭籍的奧力斯及前南區球員李溢晉，協助年僅19歲的盧兆崎成長。

↓↓↓流浪今早於九龍灣運動場操練實況，多名新球員加盟↓↓↓

+ 8 + 8 + 8

李輝立也表示，相信球隊不會再添置外援，「還不如拿錢去做有人情味的事，照顧部份曾貢獻流浪的本地球員」。他指受富力R&F退賽影響的盧均宜很有機會來投，惟需先待對方解決其跟富力的合約問題。

至於重返流浪的林嘉緯，亦期待好拍檔加盟，「不知為何多年來總是跟均宜走在一起。有他在的話，我們一前一後，球隊及自己都會踢得更好。」

盧均宜已跟操多日，李輝立指此子有望來投，但需先跟富力完成解約手續。（袁志浩攝）

林嘉緯為出場投流浪 盼助小將成長

這位前港足中場近半年都未有正式比賽，下周日（25日）卻有望以隊長身份帶領適齡小將出戰菁英盃，並倒戈傑志。他對此十分期待：「今年流浪實力不錯，小將很有潛質。球隊想多點組織，而非大腳踢前，季初球員可以放膽去試，希望可以發揮出回來。」

現年35歲的林嘉緯兩年前離開效力十季的傑志，輾轉踢過東方龍獅跟富力，終回歸母會。他慨嘆球員生涯講求際遇，隨年紀逐長，若再到大球會「搵食」，深信出場機會寥寥可數。

「每個人都有自己追求的事，流浪給我多點機會，因此不會感到失落，希望可多踢兩至三年。」他指首要任務是協助陣中小將進步，「我當年也在流浪經歷這個階段，現在看見他們很有熱誠，自然想分享經驗。」

林嘉緯年屆35歲，他認為人各有志，自己目前希望多上陣，因此重投流浪懷抱。（袁志浩攝）

周末菁英盃落實閉門上演 足總辦網上記招

另外，足總指今周末的菁英盃賽事仍會閉門進行，然而賽後傳媒毋須再隔着看台「嗌咪」訪問職球員，可在4人一組及維持兩米社交距離下採訪。

足總今午舉行新球季網上記者會，公布來季以「Light up our era」為主題，上任後從未正式受訪的天水圍飛馬主帥郭嘉諾成為焦點。

這位早年曾在太陽飛馬出任助教的少帥，坦言當時雖未能捧盃，但希望今次可領軍創下佳績。「想球迷再記得當初的盛況，可是我們並非用金錢拿冠軍，首季不會以此為目標。球隊需時建立踢法及自信，留待下季爭冠。」

飛馬再落戶元朗 郭嘉諾掌帥印 簽4名超級外援

天水圍飛馬主帥郭嘉諾透過視像會議接受訪問，是他上任後首度亮相。（視像會議截圖）

郭嘉諾勉球員全情投入 飛馬元朗設基地

他又稱，眾將肯定會以場上的拚搏精神，證明班主羅傑承的投資沒有白費。「我們差不多只得孫銘謙有大港腳經驗，希望球員透過不斷訓練、投入比賽，最終證明自己有力爭標，以及晉身港隊。」

飛馬下季再度植根元朗，郭嘉諾也透露，球隊在元朗東頭工業區設置新基地，內有辦公室、健身室及宿舍等，未來或再增設物理治療設施，讓職球員可集中在元朗區生活。

↓↓↓按圖即睇飛馬新一季部份球員名單↓↓↓