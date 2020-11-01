【港足．短說．梁嘉恆】不惜一切挽救生涯　澳門球王的放手一博

有人道「人生就是一場賭博」。 對球員來說，沒有東西比職業生涯來得更重要。來自澳門的理文前鋒梁嘉恆，為根治左腳舊患不惜在疫情間來回港澳兩地、犧牲56天的自由，終為自己換來轉機。 這次他博贏了。 攝影：歐嘉樂

繼去季港超煞科戰首度「戴帽」，前澳門足球先生梁嘉恆新季首戰只踢了45分鐘，卻交出1入球兩助攻。

速度、突破、走位、入楔瓣瓣有，難怪網民都寫道：「馬交（Macau譯音）球王回來了！」

梁嘉恆在上季聯賽煞科戰對冠忠南區時連中三元，上演個人職業生涯首個帽子戲法。（理文提供）

難忍舊患折磨 但我必須成為榜樣

可是若時間倒流到一季之前，這個結果任誰也意想不到。

擔任中鋒的嘉恆2012年被剷傷，左腳腳腕骨裂，但當時手術效果欠佳，腿內螺絲與肌肉長期磨擦，使他近年做急停、轉向等動作都變得不協調；練習或比賽過後，更痛得難以走路。

舊患對他來說是負累，加上前季季尾觸傷右膝十字韌帶，嘉恆憶述當時已做好最壞打算：「右腳傷勢會隨時間康復，但我知道若不徹底根治左腳，往後連日常生活都有問題，更何況是再踢職業？」

言語間梁嘉恆不時提及自己「掕（粵音：lang3）住」左腳傷患，可見他視此為負累，希望能早日擺脫。（歐嘉樂攝）

整季養傷使嘉恆身心俱疲，全賴家人一句說話令他覺醒，「家人跟我說：『澳門出產很少職業足球員，你當初這麼辛苦去香港發展，也踢了這麼久，應該珍惜。」

澳門足球環境比香港差，嘉恆的成功在後輩眼中別具意義，一舉一動牽連甚廣。他擺出一副認真的表情說：「若連我都放棄，澳門很多球員也會仿傚。」正因這份使命，他咬緊牙關，「長抖」至今年3月復出。

朋友為梁嘉恆特製了一款繡有澳門區旗的波襪，「雖然圖案細小、在港踢球的澳門人也不多，但只有一個人看見，也有它存在的意義。」談起出生地，他終露出笑容。（歐嘉樂攝）

不惜隔離兩個月 只為挽救職業生涯

然而當嘉恆收拾心情重新出發，港超又再因疫情而停擺，復賽無期下他趕及金巴（港珠澳大橋乘穿梭巴士）4月初停駛前返澳，展開漫長的隔離生活。

每天在酒店望着飛機升降，自己卻逃不出四面高牆，嘉恆坦言透不過氣來，「做運動、打機也花不掉一日的時間，與世隔絕兩周後，我就像不懂交際。」

+ 4 + 4 + 4

偏偏惹人厭的隔離生活，他前後經歷了四次。7月中嘉恆按球會要求回港，誰料香港爆發第三波疫情，政府在他抵港後數日便封閉球場，兩周隔離頓時變得毫無意義。

「完成隔離的那一刻，我已下定決心再回澳門，那怕有後果、或要再隔離多久，因為有一件很重要的事我必須去做。」原來這跟嘉恆的左腳傷患有關。

共56天的強制隔離生活，但梁嘉恆對回澳門義無反顧，皆因這是他挽救職業生涯的唯一方法。（歐嘉樂攝）

這些年來他雖獲球會悉心照顧，奈何物理治療師亦要處理其他隊員的需求，資源始終有限。此時嘉恆卻在澳門遇上一位按摩師，為他以中醫角度分析，疏通左腳經絡，困擾多時的腳患終有改善：「能感覺到自己身體在改變，能承受愈來愈多的訓練量。做動作也不再『夾硬』來，省了力氣。」

放假返澳探親朋戚友，是梁嘉恆的減壓方法。疫情期間他卻只能到住所附近的將軍澳海傍散步，面對一望無際的大海，他最想念的正是家人，「會幻想自己可以游回澳門。」（歐嘉樂攝）

為了療傷患，嘉恆在8月頭再返澳，當時他曾想過不再回港，「始終在香港跟家人分隔，生活條件及安排上也有問題，住得不太開心。」最終他考慮到合約等問題再度回港，前後花費兩個月時間隔離。

然而或許就如澳門予人「賭城」的印象，嘉恆認為自己放手一博，最終「有賺」：「可能有人覺得我傻，但結果證明我押對了注。」

有人說人生每分每秒都是賭博，這次梁嘉恆下對注了，克服左腳傷患的他猶如重生。（歐嘉樂攝）

重拾最佳狀態 「數據不會說謊」

遇上貴人療傷，嘉恆的確幸運，但表現上揚絕非僥倖。這半年來他一直加強鍛練手腳協調，才可捉緊球隊外援尼迪利短暫離隊的機會，展示最佳一面。

他笑言現時是自己投身職業以來的最佳狀態——就連上落樓梯都自我感覺良好，「以往因左腳是重心腳，射波對我來說是障礙，只要求自己走位入楔或撞牆就算。現在這都不成問題，上場鬥飛馬踢半場更已衝刺10次，等同過往踢足全場的次數。」

在體能教練好友蔡振賢的協助下，梁嘉恆這段期間亦加強協調訓練，助身體盡快適應各種動作，是他能再創佳態的原因之一。（歐嘉樂攝）

克服傷患是職業球員的難題，能踢出比之前表現更是難上加難。

來港已6年，不看重個人獎項的嘉恆早已完成當初訂下的目標——做個有正選、有波入的華人前鋒。他視今次「康復」為轉捩點，希望可健康地延續生涯，未來到東南亞或內地等更高水平的聯賽發展，展開另一場賭博。

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