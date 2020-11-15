【歐國聯】西班牙隊長拉莫斯離奇一戰　創上陣紀錄十二碼兩度宴客

西班牙國家隊隊長沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）帶領球隊作客瑞士出戰歐洲國家聯賽（下稱：歐國聯）賽事，寫下個人生涯里程碑，第177次為國上陣，打破意大利傳奇門將保方的紀錄，成為國家隊上陣次數最多的歐洲球員。 比賽期間，西班牙兩度獲得十二碼，本是這個劊子手喜上加喜的大好機會，不幸他創下生涯另一個紀錄：首次同一仗射失兩個十二碼，變為樂極生悲。

沙治奧拉莫斯的國家隊生涯可謂順風順水，身處西班牙黃金一代，2008、2012兩度贏得歐洲國家盃，並在2010年捧起世界盃，三次大賽的隊長均是他皇馬前隊友卡斯拿斯。2016年「聖卡斯」退出國際賽舞台，拉莫斯接過隊長臂章。

即使已屆34歲，他仍保持極佳體能狀態，優秀心理質素令他成為國家隊和球會十二碼劊子手不二之選。今仗之前，他已經連續射入25個十二碼。

主隊瑞士由效力阿特蘭大的中場費奧拿（Remo FREULER）上半場先開紀錄，下半場54分鐘賓菲加射手施費洛域（Haris SEFEROVIC）看似為瑞士射成2：0之際，拉莫斯再次身先士卒，及時在白界線前解圍。

拉莫斯在里程碑一戰創下恥辱紀錄。（路透社）

【歐國聯：瑞士V西班牙】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

扮「小跳步」 瑞士門將捉晒路

僅兩分鐘後，西班牙一次角球機會，拉莫斯頭槌導致瑞士守將列卡度洛迪古斯（Ricardo RODRIGUEZ）禁區內犯手球，博得一記十二碼。他親自操刀，作勢扮「小跳步」的一套假動作無法騙過瑞士門將恩尼森馬（Yann SOMMER），射門疑似「撻Q」軟弱無力下被接實。

戰至80分鐘，後備入替的莫拉達禁區內被瑞士守將尼高艾維迪（Nico ELVEDI）夾跌博得十二碼，後者同時領第二面黃牌被逐離場。拉莫斯再次拿着球走到十二碼點，幾乎一模一樣的假動作，同樣射向龍門右下方。今次森馬早了一點落地，不過射門較上一球速度更慢，他一回身即輕鬆接實。

人多打人少之下，西班牙攻勢不斷，88分鐘拉莫斯幾乎可以將功補過，他在6碼位置頭槌攻門再次被沒收。一分鐘後，狂牛終憑後備上陣的謝拉特摩蘭奴（GERARD Moreno）妙射扳平1：1，避免球隊繼上月0：1不敵烏克蘭後再度落敗。

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安歷基指，假如西班牙再有十二碼，仍是會由拉莫斯主射。（路透社）

安歷基：「如有第三個都會由佢射」

拉莫斯成為西班牙國家隊史上首個一場內射失兩個十二碼的球員，賽後主帥安歷基力撐愛將，「沙治奧主射十二碼的數字沒有多少球員能及得上，如果我們有第三、第四個十二碼，一樣會由他操刀。他對上連續射入25個，但足球就是會發生這種情況。」

拉莫斯賽後發帖表示會向前看。（Twitter@SergioRamos）

拉莫斯是皇家馬德里和西班牙國家隊指定劊子手，對上一次射失已是2018年5月西甲作客西維爾一仗省中門楣，該仗皇馬一度落後3：0，補時5分鐘他再獲十二碼主射機會，為球隊追成2：3完場。

創下二度宴客的不名譽紀錄，並未打擊西班牙和皇馬隊長意志，他在Twitter發文稱，「艱苦奮戰搶得的一分，是時候重整旗鼓，努力在西維爾爭取勝利。」他指出，「界定我們的不是錯誤，而是如何向下一個目標進發時保持專注。」

同日歐國聯A4組賽事，德國以3：1輕取烏克蘭後，5戰得9分上榜首，西班牙落後一分排第二，下輪在18日（周三）西班牙在西維爾主場迎戰德國上演榜首大戰。