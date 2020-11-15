【歐國聯】法國1：0挫上屆冠軍葡萄牙入四強　C朗再次食白果

歐洲國家聯賽（下稱：歐國聯）冠軍球隊葡萄牙，A3組賽事遇上2016世界盃冠軍法國，兩強相遇僅以一球分勝負，全場緊盯C朗拿度的尼高路簡迪取得全場唯一入球，助法國1：0小勝入四強。 面對41支不同國家隊均有波入的C朗，延續對法國「未開齋」的不良紀錄，再次食白果。

上半場效力曼聯的法國前鋒馬迪爾（Anthony Martial）錯過三次明顯機會，戰至54分鐘基沙文傳予拉比奧特射門被葡萄牙門將魯爾柏迪斯奧 （RUI Pedro PATRICIO）擋出不遠，防守中場簡迪（N'Golo Kanté）門前補中一箭定江山，取得個人在國家隊第二個入球，這個車路士中場對上一次為國建功已是2016年。

主隊葡萄牙也有不少入球機會，除C朗射門被法國門將洛里斯救出外，荷西方迪（Jose Fonte）頭槌中柱、摩天奴（Joao Moutinho）勁射被洛里斯單手撲出、C朗的罰球省中人牆，一一無功而還。

C朗拿度面對法國再次食白果。（路透社）

【歐國聯：葡萄牙V法國】（按圖放大）

C朗面對法國零入球

葡萄牙連續5仗不失球紀錄被打破，亦是球隊自2018世界盃以來第二場敗仗。C朗拿度即使已使出渾身解數，仍再次無法在法國隊身上入球。貴為葡萄牙球王，C朗歷年曾在41支國家隊身上取得入球，唯獨6次面對法國依然顆粒無收，相當罕見。

【歐國聯周六賽果】（按圖放大）

賽後法國在歐國聯A3組以5戰得13分排榜首，領先葡萄牙3分兼獲較佳對賽紀錄，篤定以小組首名出線四強。

賽後法國主帥迪甘斯不讚球隊表現，「以對手的質素，我們踢出近期最佳表現之一。」他認為球隊獲勝合理，並成功達到取得小組首名的目標，「我為球員感到驕傲，他們證明法國仍是一支偉大球隊。」