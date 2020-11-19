歐國聯︱盧卡古發威率比利時入四強　英格蘭大勝冰島　荷蘭差半步

歐洲國家聯賽最後一輪分組賽，比利時憑盧卡古梅開二度加上泰利文斯和迪布尼的入球，4：2擊敗丹麥，篤定出線四強。 另一邊廂，同組的英格蘭主場出戰冰島，即使多員主力因傷缺陣下，仍以4：0大勝一場。

A2組榜首的比利時與丹麥上演一場入球騷，開賽僅3分鐘，比利時即憑李斯特城中場泰利文斯以一記割草式射門，擊破把關的球會隊友卡斯柏舒米高先開紀錄，丹麥17分鐘憑雲特（Jonas Wind）頭槌扳平。

至57分鐘泰利文斯快開罰球，迪布尼接應後找到盧卡古，卡斯柏舒米高擋不住這個國際米蘭前鋒的射門，皮球笠過他後彈入網窩，比利時再次領前。69分鐘杜根夏薩特傳中，盧卡古頭槌破網，比數擴大至3：1。

至比賽末段，查迪利（Nacer Chadli）的烏龍球一度讓丹麥追近比數，迪布尼隨即為比利時再入一球以4：2「埋齋」。比利時贏波後以15分排A2組榜首，跟法國和意大利攜手晉身明年10月的歐國聯最後四強。

賽後贏波功臣盧卡古稱，「我們證明能夠贏出困難的比賽……就算未能發揮最佳水平，仍知道如何取得勝仗。」

上仗被比利時擊敗後無緣決賽周的英格蘭，憑曼城小將科頓尾段梅開二度，以及迪格蘭賴斯和美臣蒙特上半場的入球，4：0大勝冰島。

A1組榜首位置競爭激烈，荷蘭作客波蘭先落後一球，戰至77分鐘才憑迪比操刀主射十二碼扳平，效力利物浦的荷蘭中場韋拿杜姆再有波入，取代雲迪積克戴上隊長臂章的他在比賽末段攻入奠勝球，領軍2：1反勝波蘭。

【歐國聯重要戰果】（按圖進入）

即使全取3分，由於意大利同日以2：0擊敗波斯尼亞，終以12分排A1組榜首，以一分之差力壓荷蘭出線。