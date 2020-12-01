【限聚令】港超聯或回歸隔離泡泡　二人限聚令下體育賽事取消

本港爆發第四波新冠肺炎疫情，政府明日起（2日）收緊社交距離措施，二人限聚令下，即使體育處所會繼續開放，但隊際運動不獲豁免，同樣只能以二人小組進行。

社交距離措施收緊下，原定12月3至6日舉行的香港壁球總會2020主席盃將延期舉行，12至13日的香港公開劍擊錦標賽則宣告取消。

政府重推二人限聚令 體育場所續開放惟有一個條件

限聚令收緊 落街跟隊變二人籃球 小組訓練大把選擇！

逢周末上演的香港超級足球聯賽方面，香港足球總會今午與8間參賽球會緊急會議，據悉，康文署可能即將關閉球場，足總需如第三波疫情時、上個球季的復操及復賽般，向政府申請許可，讓球隊可獲豁免，在不受限聚令影響下，於指定場地訓練及比賽。

這也意味參賽職球員或需再進入「隔離泡泡」，作家居隔離、恆常病毒測試、安排點對點交通，據知與會球會均同意再入「泡泡」。

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至於今周末的賽事能否舉行，則視乎政府能否及時批出許可及場地，讓球隊可訓練及比賽，同時亦視乎各球會意願，一切仍有待落實，以香港足總公布為准。目前唯一能確實的，是政府已宣布體育處所關閉，賽事即使可上演亦必需閉門。

東方龍獅主教練李志堅指，要進入「泡泡」是預期內，大家都需要接受，並對賽事能否繼續進行感到樂觀，認為政府願意寬限是好事：「最重要是比賽可以繼續舉行，可能政府也見到我們在上季復賽後，（防疫措施）沒有出現特別問題，相信會因而願意讓我們繼續比賽。」

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