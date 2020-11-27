【上水行山路線】大石磨軍徽何處尋？　選對登山口行15分鐘便到

有本地傳媒報道，上水古洞的配水庫工程有機會危及大石磨南坡上的英軍石砌軍徽，近日有不少山友慕名前往大石磨，希望一睹軍徽。大石磨上有不少山徑，亦有部分受工程影響封閉，如果行錯的話，有機會找不到軍徽，但行得對的話，約15分鐘就能從馬路行到上觀賞軍徽的最佳位置。

大石磨軍徽行山路線資訊：

路線：羅湖懲教所 > 河上鄉路 > 登山口 > 觀賞軍徽位置（原路折返） 路程：2.2公里 需時：1.5小時 體力需求：1.5星（觀賞軍徽的位置只約80米高；以5星為最高） 技術需求：2星（有一半路是行馬路，山徑方面望住電塔上就可以；以5星為最高） 起點交通：上水港鐵站乘搭51K專線小巴 終點交通：搭51K專線小巴到上水

大石磨高183米，但軍徽並不接近山頂，而是位於大石磨南邊支脈的一面山坡上，鄰近河上鄉。如果有心尋找軍徽的山友，可以在上水港鐵站乘搭51K專線小巴到河上鄉。雖然在小巴的分站（河上鄉牌坊或者騎術會）下車會較接近登山口，但在總站羅湖懲教所下車，路程都不算遠，而且不用擔心何時叫「有落」，所以這條路線就以羅湖懲教所小巴站為起點。

在懲教所下車後，沿小巴入來的河上鄉路行，經過羅湖騎術會的門口，繼續跟大路行。行了7分鐘，到了一個明顯的馬路路口，左邊的是河上鄉排峰路，而右邊山坡就有一條小徑，通往村民的墓地。這條小路是由南脊登大石磨的熱門登山口，但今次上山找軍徽，就不宜由此路上山，選擇續沿河上鄉路直去。

▼羅湖懲教所落車！按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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河上鄉路間中有大型車輛駛過，請盡量使用路邊的行人路。除了車外，由於附近是騎術會，所以幸運的話，會見到有人騎馬經過。沿河上鄉路轉彎落斜，見到對面有馬路會合，請橫過河上鄉路，走入那條較窄的馬路。一行入去，就見旁邊有一幅已經平整的廣闊空地，不知未來會有什麼用途？

▼找到適合的登山口，行一會兒就到！按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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沿馬路走，經過那片空地，那裏有座電線杆，電線杆旁有街燈，而街燈後就是登山口。登山路全是天然山徑，沙泥路上滿佈落葉，緩緩而上。山徑初段在林中，但路胚清晰，相信近期很多人慕名前來看軍徽。約行5分鐘後，山徑出林，面前的是村民的墓地，而前方的山坡全是山火的痕跡，滿目瘡痍。

往山坡望上去，清楚見到一座電塔。由於山頭已被燒光，沒有叢林阻路，所以不用刻意找路，就望住電塔直行上去。腳踏燒焦後的泥土，沙石有點鬆散，穿行山鞋的話會較佳。沿路還見到一些因高溫而熔化的膠樽，這些以前被遊人遺下的膠樽，就算被山火高溫燃燒，仍存在山野之中，只是變成了奇怪的形狀。

沿紫色箭咀的山路上山，行至黃色的範圍就可以觀賞軍徽，但軍徽上方的山頭是地盤，遊人不能進內。

行到上電塔底，便見到路胚繼續上山，朝一枝木製電線杆的方向進發。這條木製電線杆的情況觸目驚心，下半部受山火摧殘，已被燒焦，但它仍然筆直地挺立，支持住鄉村的供電。然而，這支電線杆有隨時倒塌的風險，請大家不要靠近。

離開電線杆，繼續沿路上行，往前方偏右位置的望去，就見到在山坡上英軍的軍徽。這段路是觀賞軍徽的最佳位置，由馬路起計，行了15分鐘就到這個位置。軍徽由白色的石頭砌成，圖案上方砌有「2ND BATT」，而下方則是「SCOTS GUARDS」，這是回歸前英軍蘇格蘭近衛隊第二營的軍徽。不過，就在軍徽上方的山頂，就是配水庫的地盤，有些挖泥機正在進行工程。

▼行到觀賞軍徽的位置！按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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沿山路繼續上，行至分岔口，左路是沿山脊直上，但山路已被地盤封閉，山友不能穿過地盤前往大石磨山頂，而且再行上一點的話，看軍徽的角度會愈加窄，景觀不佳。右路則是橫山腰而過，經過軍徽下方，行往對面的山崗。近距離看軍徽，只覺得是山坡上的亂石堆。軍徽只宜遠觀，請遊人盡量避免離開山徑走進軍徽之內，更不要移動砌成軍徽的石頭。

▼細看軍徽▼

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軍徽上方的山頂是從南脊登大石磨的必經之路，但如今山頂已成地盤，工人亦在附近加設指示牌，通知行山人士不能經此路上大石磨。因此，在工程完成之前，大石磨的南脊路都不通行，如果想上大石磨山頂的朋友，可以行到快景路及「羅太豆花」那邊沿軍車路上山。

看完軍徽後，想再往大石磨山頂行，但山路被地盤封阻。（顏銘輝攝）

工人張貼告示，由南脊登大石磨的山路不通行。（顏銘輝攝）

看完軍徽後，既然無法經此路再上，便原路折返。回到河上鄉路的路口時，你可以選擇落斜到河上鄉排峰路的路口等小巴，但在周末假期，河上鄉及塱原遊人多，這個分站未必有位。如果擔心上不到車，可以繼續原路走，行回去羅湖懲教所小巴站等車。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

由羅湖懲教所行到英軍軍徽，全程約1.1公里，行了30分鐘，當中15分鐘是行馬路，15分鐘是行山路。原路折返的話，來回程2.2公里，包括在山上拍照的時間，建議預算1.5小時。

建議登山路口及各小巴上落車位置。

如果行到羅湖懲教所小巴站時有點口渴肚餓的話，可以行一會兒到「羅太豆花」吃點東西。路程不遠，那裏有豆腐花、豆漿、燒賣、大菜糕等小食，還有少量飯麵供應。

▼由羅湖懲教所行去「羅太豆花」▼

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