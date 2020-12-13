西貢行山路線｜北潭凹起步登「結界」大蚊山　經鹿湖郊遊徑下山

東北季候風增強，周三天晴、乾燥，天氣持續清涼，小組活動到大蚊山、鹿湖高原，北潭凹起步。 （行山日期：2020年12月2日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

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早上與友在西貢早餐，搭9時正開出的94號巴士班次入北潭凹。整理一下行裝，兩人一組由北潭凹村路下赤徑上大浪坳，坳位右邊林路攀上370米高大蚊山。稍事小休，拍過照後，沿林徑右方下行接鹿赤走廊，在岔口大休。

按圖看清由北潭凹村上大浪坳、大蚊山路線▼

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休後前行不遠見路牌，沿天梯上行鹿湖方向，經鹿湖郊遊徑下山出鯽魚湖等車回西貢，今日約走11公里，5小時完成。

按圖看清經鹿湖郊遊徑下山出鯽魚湖路線▼

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】