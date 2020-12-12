港島行山路線｜薄扶林家樂徑平坦易行　2個鐘內行完啱一家大細

薄扶林家樂徑是香港島唯一的家樂徑，部份路徑環繞薄扶林水塘，部份則深入薄扶林郊野公園。沿途所見景色多變，值得大家一再遊覽。此家樂徑大部份皆為平坦易走的小徑，兩旁林蔭茂密，四時花香撲人，途中更經過數條潺潺小澗，行在路上舒懷寫意。 長度：3.5公里 時間：1.5小時 （編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

家樂徑為環迴路線，起點位於郊野公園管理站，選擇先稍為拾級上山、順時針方向往密林山道走的遊人，應先在入口的大閘往左轉，上山後會見到濾水泵房，然後轉右接上港島徑第一段。

一路上遊人面向爐峰，遠方翠綠的山坡和澄明的藍天，為山頂廣場打做了最美的攝影背景。遊人也可先繞薄扶林水塘、逆時針方向走，然而最終都會走進郊野公園的深處，感受大樹參天，陽光疏疏落落透映的美景。

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導賞點：

雀鳥：薄扶林家樂徑沿途雖然沒有提供有關雀鳥資料牌，但只要豎起耳朵不難發現身處觀鳥天堂。在水塘附近經常可發現普通翠鳥、白胸翡翠和白鶺鴒等雀鳥的蹤影，而步入林徑中，大家更能了解港島這片原生林對雀鳥是何等重要。四周都是相思、大山雀和噪鶥的叫聲，林中更會間斷傳出鵲鴝和畫眉百變多端的鳥唱聲，運氣好時更有機會遇到灰樹鵲。冬天時有幸更會發現一群群的鳳頭穗鶥和各種鶯類。

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設施：傳意牌、野餐地點、涼亭、洗手間。

交通資料 起點：於中環交易廣場乘搭新巴4號、30X號、91號、94號*、城巴7號，或乘搭專線小巴22號或22X號*，在薄扶林水塘道下車，經過馬房後即可見入口旁的郊野公園管理站。*只於星期一至六行駛 終點：同上。

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行山路線（野外動向網頁截圖）

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：薄扶林家樂徑】

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