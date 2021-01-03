港島行山路線｜個半鐘行完柴灣後山猛鬼橋　兼賞柏柴石澗秘景

猛鬼橋位於柴灣峰華邨後山，一走上山，耳邊聲音全無，猶如走入「結界」，也有相當多靈異傳說，十分有趣。 （編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

點擊下圖率先看港島猛鬼橋一帶風光！

路線：柴灣港鐵站>峰華邨＞引水道＞猛鬼橋＞柏柴石澗周邊範圍＞引水道＞山翠苑

難度：1星 長度：3.4公里 風景指數：3星 山勢高度：159米 隱世度：3星 全程需時：1. 5小時 起步位置：柴灣地鐵站 終點位置：山翠苑 帶水量：1升 電話服務：收到 山線特色：簡單、易去、靈異

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建議行山路線：

柴灣港鐵站集合，向峰華邨進發，進村前右方橋下會有樓梯上後山，會出現多個分支，都是選擇向右邊，直至去到引水道選擇行左邊，再行15分鐘會到達猛鬼橋。

猛鬼橋盡頭轉右，再行5分鐘會到達秘景柏柴石澗，這裏十分多蝴蝶。小心翼翼行前少少會見到猛鬼橋底（比較危險）。拍攝完，然後回程，沿柏架山下引水道旁山徑行30分鐘，會到達山翠苑，然後有巴士回家。

▼▼按圖看清沿途風景▼▼

今回心得： 1. 柏柴石澗多碎石，小心 2. 落雨時不要進入石澗範圍 3. 柏柴石澗都算是秘景位置，十分多蝴蝶 4. 石澗位置量力而行 5. 都算人多，帶口罩行

切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

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路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）

【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】