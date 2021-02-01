【英超】哈利卡尼受創全因自作孽？　危險動作軒達臣不上當反自傷

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-01 18:04

熱刺前鋒哈利卡尼（Harry Kane）上仗對利物浦期間受傷，主帥摩連奴賽後埋怨堤亞高艾簡達拿踢傷愛將。惟眼利網民發現，卡尼倦勤全因再次使出陰濕招數，結果拿不到着數反而「自作孽」弄傷自己。

哈利卡尼今季單是英超聯賽已攻入12球兼助攻11次，對熱刺的重要性不言而喻。他未能上陣之下，球隊前線失去重心人物之下表現患得患失，作客下游的白禮頓竟以0：1敗陣。

摩連奴談起愛將傷勢時揚言，「是兩邊足踝，先是堤亞高的差勁攔截，第二次我便不清楚了。」他將責任推向利物浦中場堤亞高，可是令卡尼未能繼續比賽的，應該是他本人。

卡尼再出陰招博着數，不料弄傷自己。（路透社）

哈利卡尼的招牌危險動作

堤亞高在上半場13分鐘踢跌卡尼，後者之後繼續比賽，看來並沒有大問題，直到35分鐘 ，他與改踢中堅的利物浦隊長佐敦軒達臣一次短兵相接。

有網民翻看巡邏影片，發現一次高波爭頂期間，卡尼再次做出招牌的「扮跳又唔跳」博犯規動作。不料中場出身的軒達臣並未上當，沒有起跳之下搶走皮球，卡尼則大力撻落地左腳拗柴，賠了夫人又折兵。經軍醫治理後，他的行動能力仍受影響，捱完上半場後終未能繼續。摩連奴稱，卡尼的「第二次受傷嚴重過第一次」，由於卡尼足踝傷患早有前科，一度傳出他要休戰達兩個月，及後熱刺公布卡尼傷勢不算嚴重，估計兩周後可復出。

事實上，卡尼這招名為「Back in」的危險攝位動作，早有前科。

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【卡尼今季「七傷拳」前科】 （按圖放大）

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前熱刺球員：「遲早令對手跌斷頸」

卡尼屢次刻意在爭頂期間趁對手起跳後攝向對方背部博犯規，由於後者已在半空中，被卡尼一晾之下頓時失平衡，他本人亦因對手跌向他齊齊倒地也有機會受傷，實在相當危險。他這個危險動作不單在球迷討論區飽受批評，曾效力熱刺的奧哈拉（Jamie O'Hara）亦指：「我愛卡尼，也是熱刺球迷，但他趁對手起跳後攝向對方、跌低博犯規的動作會令別人受傷。他有機會令對手跌斷頸或手臂，必須停止用這招。」

阿仙奴名宿基昂以及不少前球證均曾為此發聲，前利物浦中堅加歷查是少數給予正面反應的業界代表，「卡尼是全英超最具備街頭足球智慧的球員」。

去年11月熱刺對白禮頓一戰，全心望波起跳的拉爾拉拿，不單被他晾起，更因卡尼跌倒位置已進入禁區，被VAR判罰十二碼。卡尼親自操刀主射入網為球隊先開紀錄，熱刺該仗以2：1贏波，賽後卡尼說得理直氣壯，「當皮球在半空，我嘗試將身體攝向對手護球。他用力跳向我背部令我倒地，球證給予罰球，VAR亦認為是犯規，我明白那或是50-50的情況，不一定會是犯規，但10次絕對有5次會是……爭議全因那變為12碼」。

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【軒達臣輕鬆化解卡尼陰招】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

英超球證和VAR非但沒有正視卡尼的危險動作，甚至還為他送上12碼，卡尼食髓知味下，當然不會收手，12月初對戰北倫敦死敵阿仙奴再次用上同一招。那次受害人換成槍手中堅加比爾馬加希斯，令阿仙奴球迷大怒，那一仗槍手以0：2落敗，當時熱刺球迷恥笑阿迷「唔輸得」。

卡尼萬料不到的是，這招會被英格蘭國家隊隊友軒達臣輕鬆化解。或許他忘記了，已轉投白禮頓的拉爾拉拿是軒達臣的最佳密友，好兄弟曾經上當輸12碼，令軒達臣早已防範，面對卡尼時不起跳再加個轉身連波都偷埋，卡尼撲空後失控倒地拗柴弄傷自己，球隊以1：3敗陣，實在偷雞唔到蝕渣米。熱刺再遇白禮頓，卡尼缺陣下輸波寫下連敗，現眼報來得真快。

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有球迷結集卡尼的危險動作：

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+ 4 + 4 + 4

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