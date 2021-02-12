沙田行山路線｜牛年行大運之選　廣源邨起步連走水牛山、黃牛山

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-02-12 13:12

步入深秋，早、晚天氣清涼，非常乾燥，山線安排到石芽山一帶賞芒草，黃泥頭巴士站集合。 （行山日期：2019年11月27日）

▼香港有「牛」字的山峰▼

+ 5 + 5 + 5

早上在沙田廣源邨食早餐，9時30分到達黃泥頭巴士站旁公園集合，出席8人準時起步，經花心坑村往梅子林方向前行，涼亭旁村墳路進入，轉上牛凹行山徑，經石芽山西南脊上行，沿途芒草很美。

按圖看清黃泥頭巴士站經水牛山、上黃牛山的路線及沿途風景▼

+ 42 + 42 + 42

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

走過幾個山峰，接登606米高的水牛山，沿山脊到604米高黃牛山大休。休後，沿山脊下行，接回行山徑，經大輋村返回廣源邨下午茶，今日只走了6公里，在黃泥頭對上山頭繞了一圈，4個多小時完成。

按圖看清離開黃牛山回黃泥頭路線及沿途風景▼

+ 5 + 5 + 5

【同場加映，曾淑雅Jumbo今年帶家人到黃牛山行山】

曾淑雅Jumbo收起性感上黃牛山 寒冷天氣比無盡樓級更辛苦

+ 4 + 4 + 4

▼黃牛山的石天窗成為熱門打卡位置▼

+ 4 + 4 + 4

更多黃牛山、水牛山詳細路線介紹：

【黃牛山行山路線】做足準備探尋石天窗 享受馬鞍山西貢海景

【芒草行山路線】沙田廣源上黃牛山 探秘石城尋打卡勝地天窗石

香港「動物山」大集合：

+ 13 + 13 + 13

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】