足球熱話│亨利領軍戰績慘烈照成般茅新帥大熱　雲格隔空祝福愛徒

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「高貝利大帝」亨利有望重返英格蘭球壇？

英冠球隊般尼茅夫帥位懸空，這位阿仙奴名宿突然成為大熱，並受到恩師雲格的祝福。

現排在英冠第六位的般尼茅夫，早前因成績下滑而怒炒領隊天度爾（Jason Tindall），加入教練團僅兩日的前皇家馬德里中堅活基治隨即暫代主教練一職。

球隊積極尋找新帥，近日卻突然傳出阿仙奴名宿、現執教美職聯（MLS）蒙特利爾衝擊的亨利成為大熱接任人選，跟活基治、前車路士領隊林柏特、阿士東維拉助教泰利等同期球星「爭櫈仔」。

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近日傳出阿仙奴名宿、現執教美職蒙特利爾衝擊的亨利成為般尼茅夫主帥大熱接任人選。（Getty Images）

般尼茅夫新帥「爭櫈仔」，全部來頭唔細，按圖即睇亨利「求職」勁敵：

「高貝利大帝」領軍戰績慘烈

英國天空體育報導指，般尼茅夫管理層過去兩周一直跟亨利會面，雙方很大機會達成協議。亨利球員時代相當「威水」，但轉任領隊以來，帶隊戰績卻差強人意。

這位前法國國腳退役後先擔任比利時國家隊助教，2018年出任法甲摩納哥主教練，領軍20場錄得5勝，極速下台。他前年再跟美職聯球隊蒙特利爾簽約，執掌29戰亦只贏9場，勝率僅達31％。

蒙特利爾在亨利帶領下上季雖殺入季後賽，但首圈即被淘汰出局。（Getty Images）

雲格（右）睇好愛徒亨利可以勝任英冠球隊主帥。（Getty Images）

亨利以往曾經說過，目標是能夠重返阿仙奴出任一隊主教練，若他成功坐上般尼茅夫帥位，或有助達成夢想。

前阿仙奴領隊雲格亦睇好愛徒，相信他能夠肩負重任，「般尼茅夫是個少帥的好舞台，這是一個不錯的測試，若果亨利能夠在這裏取得成功，在英超自然有立足之地。」

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