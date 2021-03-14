衛奕信徑十段｜落仙姑峰接走橫七古道　訪尤德亭後出南涌

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-03-14 10:44

走到這一段衛徑已踏入尾聲，然而沿途亦不泛明媚的目然風光和文化足跡。從仙姑峰北面小徑下行步離八仙眾嶺，接入八仙嶺自然教育徑。經過橫山腳上、下村，訪尤德亭後，便到達位南涌路的終點。全程輕鬆易走，更可順帶一探南涌魚塘附近一帶的景致。 長度：6.8公里 時間：2.5小時

點擊下圖看看衛奕信徑第十段特色風光！👇👇👇

衛奕信徑第十段標距柱：W126 - W137

導賞點

離開八仙嶺，向前行約800米接走自然教育徑。到達標距柱W129的分岔路口，轉左步向橫山腳上、下村。走在昔日橫七古道上，感受從前村民來往新娘潭和大美督的樂趣，亦在林蔭間一舒胸懷。石階路徑平坦易走，很快便到上、下七木橋兩個已荒廢的農田。在山林間，眼光漸漸開朗，遊人可遠觀南涌一帶的魚塘及不遠處的尤德亭。經過木橋下行往郊野公園管理站，再接回位於南涌路的終點。

尤德爵士為香港第33任港督，紀念亭是衛徑的主要標記之一。在那裡可以欣賞到沙頭角海和南涌一帶的優美景致。南涌楊屋、鄭屋、羅屋後面有風水林，南涌亦有重要的泥灘和紅樹林生境，居住了很多不同種類的生物。

同場加映，切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：

+ 4 + 4 + 4

船灣淡水湖是世界首個在海中建成的水庫，亦是香港第二大水塘。淡水湖工程始於1961年；於1970年，政府加高堤壩和增加排洪量，將淡水湖的總容量提升至2億3千萬立方米。這條全港最長的堤壩長2100米，由多層碎石和沙築建而成。

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

同場加映：行山｜江美儀挑戰船灣淡水湖郊遊徑 行完15公里還有力跑向大美督

交通資料 起點：於港鐵大埔墟站乘搭九巴75K號或專線小巴20C號至大美督總站下車，或乘搭九巴275R號*至新娘潭下車，沿八仙嶺自然教育徑上行接走仙姑峰段。 *只於星期日及公眾假期行駛 終點：於南涌大灣乘搭專線小巴56K號至港鐵粉嶺站。

衛奕信徑第10段路線圖及高度圖。（漁護署網站截圖）

衛奕信徑在1996年啟用，今年是她的25周年，以下有其他9段衛徑路線介紹：

衛奕信徑九段｜鶴藪水塘登屏風山上得急 縱走八仙嶺沿路少樹蔭 （W106 - W125）

衛奕信徑八段｜經大埔頭至九龍坑山 連綿梯級少樹蔭具挑戰性（W088 - W105）

衛奕信徑七段｜城門水塘主壩行到大埔元墩下 巧遇牛牛兼賞白千層 （W070 - W087）

+ 2 + 2 + 2

衛奕信徑六段｜九龍水塘起步至城門水塘 孖指徑山脊多梯級花氣力（W061 - W069）

衛奕信徑五段｜沙田坳至九龍水塘以落山為主 輕鬆欣賞沙田景色（W047-W060）

衛奕信徑四段｜登東洋山俯瞰西貢靚景 挑戰無盡石級艱苦上山（W032 - W046）

衛奕信徑三段｜油塘站行魔鬼山五桂山 感受城市中的郊野閒適風光（W019 - W031）

衛奕信徑二段｜陽明山莊經渣甸山行到鰂魚涌 歎維港兩岸海景（W009 - W018 ）

衛奕信徑一段｜行天梯登孖崗山超考腳力 再上紫羅蘭山落陽明山莊（W001-W008）

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

同場加映：【Admin老大眼中「即興山友」的10個特徵（按圖放大）】

+ 4 + 4 + 4

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：衛奕信徑第十段：八仙嶺＞南涌】

【野Guide】多元化網上雜誌平台！以【香港人視野・香港人足跡】的理念去探索世界，俾喜歡行山露營、運動跑步、綠色生活、生態保育同深度旅遊嘅你！