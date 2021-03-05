港島行山路線｜黃泥涌水塘上小馬山賞靚景　行懸空棧道要少量攀爬

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小馬山是筆者最喜愛的山峰之一，去過無數次，都是那麼喜愛，因為簡單易行風景好，重點是長期都大風，十分舒適。而懸空棧道是一條十分近市區的林中棧道，有少量攀爬位，都是一條十分好玩的路線。

▼同場加映：「山野·新聞庫」Admin老大眼中「即興山友」的10個特徵（按圖放大）

行山熱潮｜專訪山野新聞庫Admin老大　嘆即興山友柴娃娃唔做功課

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路線：黃泥涌水塘＞大潭郊遊徑＞渣甸山引水道＞懸空棧道＞標距柱W012>小馬山>標距柱W015無>線電接收站＞畢拉山山道＞睦誠道

難度：3星

長度：6.6公里

風景指數：4星

山勢高度：432米

隱世度：3星

全程需時：3小時

起步位置：黃泥涌水塘

終點位置：畢拉山山道

帶水量：1升

電話服務：有

山線特色：山中棧道、維港景色

▼▼注意！懸空棧道需要少量攀爬！按圖看路線風景及小馬山景色▼▼

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建議行山路線：

黃泥涌水塘開始，水塘旁有廁所，油站都有水賣，做補給，然後向上前進。到達衛奕信徑入口旁的大潭郊遊徑前進，沿小路走30分鐘，會到達引水道，再向前行會到達懸空棧道範圍，開始有少量攀爬，難度不高，小心翼翼地前進就可以。

再走大約20分鐘會到達接駁小馬山的石橋，可作大休，然後不斷上樓梯，向小馬山前進。上山大約20分鐘會到達山頂，然後沿衛亦信徑會到達W014跟W015標距柱，此時轉左可以到睦誠道，轉右會到鰂魚涌，我就選擇轉左，再走5分鐘山路會到小馬坑，繼續向前行5分鐘會回到車路，然後不斷沿車路走，會回到睦誠道搭小巴離開。

今回心得：

1. 多分支，多看地圖

2. 攀爬位置都多加小心

3. 上小馬山是全段最辛苦，但景色是值得去

4. 都多分支可以離開，但要多看地圖確認

🌦️天有不測之風雲，陰天行山前如何準備，按圖放大🌦️

路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）

了解更多，另一條小馬山行山路線：港島行山路線｜北角出發行金督馳馬徑　登小馬山渣甸山看維港景色

行山前，與其問人路線難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

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決定原路折返的4個重要因素　回頭也是一種勇氣

5星難度路線有幾難行？　每人心中都有一把尺

了解中暑症狀與處理方法　從路線規劃起預防中暑

學做負責任登山者　4個方法避免行山留垃圾

行山前先了解行山禮儀：

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教你用「GPS遠足留蹤」服務：

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建議放入背囊的行山裝備：

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【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】

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