西貢行山路線｜登睇魚岩頂出罾棚角咀　眺望飯甑洲經浪茄出東壩

撰文： 刹那 最後更新日期： 2021-03-20 08:29

睇魚岩頂，標高233米，列「西貢三尖」之一，倚西灣山西面，下有奇岩「燕子岩」，其南有山嘴伸延入海，南行依次為136米高的長岩頂與141米高的罾棚角頂。罾棚乃古時捕魚用具，地名以其命名，必然與漁業相關，睇魚岩頂更道出昔日之用處。

睇魚岩頂（剎那授權使用）

路線︰西灣亭→吹筒坳→西灣山→睇魚岩頂→長岩頂→罾棚角頂→罾棚角嘴→浪茄仔→浪茄→東壩→西貢萬宜路→鰂魚湖

假日遊人如鯽，往西灣亭村巴即使加班仍無法將乘客全數載走，的士多數坐地起價，花費大半個鐘，方覓得按表收費之的士直達目的地。依麥徑路線前進，於吹筒坳右轉上山，連綿石階也許叫人些許氣喘。遠望蠄蟝石頂，人滿為患，已失去昔日的孤僻。經過蜈蚣地，快速走過同樣人山人海的西灣山山頂涼亭，未幾即棄主徑東行，如牌額山的睇魚岩頂出現眼前。睇魚岩頂的尖，必須從大浪灣觀賞，由此望不能感受其尖。長嘴如手臂擁抱着大浪四灣，連同巍峨的蚺蛇尖組成世界級的風光。

對面是險澗浪茄仔坑，源末之惡壁既碎且陡，行友戲稱為「東天門」（用以比對鳳凰山的「南天門」及「北天門」，但亦有感不妥者，故不建議將澗稱為「東天門石澗」）。邃登睇魚岩頂，此地亦變得為人所知，山頂人群聚集，不得安寧，我們棄休地方，繼續前進。漸降企角頭山嘴，旁邊的罾棚角嘴一覽無遺。下降橫越長岩溪的橫山徑，由此可下望石灘長岩灣，還有罾棚角嘴東岸的巖巉崖岸。在長岩溪兩源相交處休息，好奇沿右源下降至長岩灣，驚覺灘後垃圾多如堆填區，水樽盡掩灘上石膥。回頭上溯主源，瀑壁後有長潭兩個，狹長的坑峽未幾接回橫山徑。我們繼續往長岩頂前進。

▼按圖看清沿途風景▼

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

長岩頂至罾棚角頂沿途相當開揚，亦可欣賞浪茄與浪茄仔的數個海蝕隙。一直往罾棚角走，最終會看見整個飯甑洲，還有島上北岸的370號燈塔。此處之崖岸同樣密佈六角柱狀岩石，與花山海岸一脈相承，卻人跡尚罕。被此地風光所吸引，駐足良久至日落西山，強勁海風吹得寒冷，方動身離去。於寧夜中抵達浪茄仔，走過橫山徑到達浪茄，密集露營的燈火多如一個小社區，突如其來的陣風除了吹得滿面沙，還有翻滾的帳幕。再接麥徑，回到東壩，我倆沿西貢萬宜路步出鰂魚湖，天南地北，彷彿又認識多一點。

▼按圖看清沿途風景▼

（編按：此路線路程長，登睇魚岩頂出罾棚角咀至浪茄為小路，多峭壁懸崖，或需手腳並用，屬於較高難度，請行山人士做好準備，量力而為。）

更多東壩一帶行山路線：先登標尖角再看破邊洲 多角度欣賞東壩地質奇觀

相關文章：【行山】朱智賢謝東閔挑戰「一尖三咀過四灣」 26公里由朝行到晚

【朱智賢歸納「八大行山原因」】：

+ 3 + 3 + 3

了解近一年全民行山熱潮所製造的問題：

專訪山野新聞庫Admin老大 嘆即興山友柴娃娃唔做功課

大自然修復速度追不上人流爆升 勸山友抱謙卑之心上山

網上行山資訊泛濫良莠不齊 部分KOL唔識扮識突變專家

【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】

+ 4 + 4 + 4

行山前，請做足資料搜集。與其問人路線難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

+ 2 + 2 + 2

決定原路折返的4個重要因素 回頭也是一種勇氣

5星難度路線有幾難行？ 每人心中都有一把尺

了解中暑症狀與處理方法 從路線規劃起預防中暑

學做負責任登山者 4個方法避免行山留垃圾

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 8 + 8 + 8

建議放入背囊的行山裝備：

+ 12 + 12 + 12

【本文獲「剎那」授權轉載。】