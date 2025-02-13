英超｜利物浦愛華頓打吡戰完場鬧劇　史諾與球證握手後離奇領紅

英超補賽愛華頓補時末段2：2逼和利物浦一役，球證奧利華（Michael Oliver）在吹響完場哨後，先後出示四張紅牌，為這場默西塞德郡打吡再增添火藥味與話題。

當中最離奇一幕是紅軍主帥史諾（Arne Slot）賽後與奧利華握手後，突然被出示紅牌，讓一向笑臉迎人的史諾也驚訝不已，到底這短短一、兩秒間發生了什麼事？



史諾與奧利華握手後突然領紅。（Getty Images）

「補上補」與爭議入球致場面失控

上半場雙方各入一球，沙拿在73分鐘助利物浦反超前至2：1，愛華頓至法定時間結束仍然落後，之後第四球證示意補時5分鐘，但達高斯基（James Tarkowski）攻入扳平一球時，是在補時8分鐘。

這球入球本身亦現爭議，VAR裁定參與進攻的杜哥利（Abdoulaye Doucouré）沒有越位，因此入球有效，卻未提及利物浦中堅干拿迪（Ibrahima Konaté）疑被對方侵犯。

完場後雙方出現衝突，杜哥利及居迪斯鍾斯雙雙兩黃一紅被逐。（路透社）

雲迪積克：球證未能控制比賽

完場後，杜哥利刻意走向客隊利物浦球迷區面前，姿態挑釁地手舞足慶祝，令利物浦中場居迪斯鍾斯（Curtis Jones）大為不滿，二人初則口角繼而動武，雙方球員互相拉扯亂成一團。球證奧利華隨即向兩人出示黃牌，由於杜哥利及鍾斯皆有黃牌在身，雙雙兩黃一紅被逐。

紅軍隊長雲迪積克賽後接受TNT Sports訪問時解釋事發經過：「我們都看到他們如何慶祝入球，當然他們有權這麼做。我覺得杜哥利想激怒我方球迷，然後居迪斯鍾斯看不過眼，這種情況下發生一點爭執便會演變成這樣。」他批評球證：「有時候一些動作會判罰犯規，然後類似動作又不吹罰。我認為球證未能好好控制比賽。」

雲迪積克賽後對球證表示不滿。（路透社）

史諾領紅成最離奇一幕

利物浦主帥史諾到草地上與主球證奧利華握手，他口中唸唸有詞說了數句話，奧利華便突然變臉並向他出示紅牌，史諾無奈地攤開雙手，外界極好奇到底史諾向奧利華說了什麼，紛紛作出猜測。

事發時攝影機只影到奧利華，英國《都市報》報道，從另一角度只看到史諾質問對方：「你因為這樣就給我紅牌？」

英超官方X（前稱）Twitter之後還宣布，利物浦助教Sipke Hulshoff同被出示紅牌，但沒有說明原因。由於史諾領紅，不准出席賽後記者會，更令外界無從得知真相。

愛華頓主帥莫耶斯置身事外，賽後只表示：「這不是我們看過最乾淨、最精彩的比賽，但雙方都鬥志旺盛，有點像以前的比賽氣氛。」

莫耶斯未提及完場後雙方衝突，但大讚今場激烈氣氛。（Getty Images）

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