英超｜愛華頓補時逼和利物浦　莫耶斯回歸基本　重注英式足球魂

愛華頓無論狀態有多糟，於主場面對同市宿敵利物浦，總不會讓對手輕易全身而退，今周補賽便藉達高斯基補時建功，以2：2逼和紅軍，外加賽後3張紅牌，令這次最後一場在葛迪遜公園球場上演的馬西塞特郡打吡，更添話題。利物浦雖仍以7分領先，但英超榜首席位絕非穩固。

莫耶斯重掌拖肥糖，除了讓球隊回歸基本，復興簡單戰術，還重注了士氣與血性，重現久違的英式足球。



莫耶斯重掌愛華頓，為拖肥糖重注士氣與血性。（Getty Images）

莫耶斯為愛華頓重注英式足球魂

雖然愛華頓近年多在下半版游弋，甚至要為護級而戰，但利物浦過去7次造訪葛迪遜卻只有1次贏波，上季更以0：2鎩羽，另外5場均告打和。莫耶斯自今年1月回歸愛華頓後，令他們今仗更難應付。事實上，除了上任第一場不敵阿士東維拉外，之後莫耶斯在英超便未嘗敗績，連同今仗在內，取得3勝1和佳績。

如果說莫耶斯有什麼奇謀妙策，其實又不然，人腳沒太大變動，最大變動可能是讓高大中鋒比圖比東卡（Beto）於近3場正選上陣，這名27歲前鋒也不負所託，今仗在11分鐘便建功，取得近3場的第3個入球。事實上，莫耶斯的戰術很簡單，雙防中、4人防線先鞏固後防，然後多以長傳找1.93米高的比圖與工兵型進攻中場杜哥利（Abdoulaye Doucouré）衝擊紅軍防線。

愛華頓戰術簡單有效。（路透社）

史諾精準臨場調動再次改變戰局

雖然阿歷斯麥亞里士打接應沙拿傳中，於16分鐘頂入，為利物浦追成平手，但紅軍及後其實未曾踢到自己的節奏，面對愛華頓逼搶及硬淨攔截，很多時只能慌忙地長傳，自然難以組織攻勢。

戰況陷入膠着，利物浦主帥史諾又施展精準的臨場調動，改變戰局；他在61及69分鐘接連換入居迪斯鍾斯與達雲紐尼斯，兩人及後便創造入球機會；紐尼斯入替僅4分鐘，於禁區內妙傳鍾斯，後者左路近射，雖被門將比克福特撲出，但於遠柱的沙拿快射補中。

沙拿再有入球，惜未能助利物浦全取三分。（路透社）

滿以為利物浦今仗可以艱辛地全取3分，但愛華頓到補時最後一刻亦戰意旺盛，左路大腳傳中，皮球輾轉漏到右邊，中堅達高斯基竟然趕到一腳怒射網頂；雖然紅軍中堅干拿迪似被推在先，但經VAR覆檢後，球證奧利華判入球有效，令兩軍以2：2打成平手。

不過賽後卻非和氣收場，事緣杜哥利在鳴笛後立刻向着客軍球區「示威」，居迪斯鍾斯大為不滿，衝前理論，兩人互有動作，擾攘一輪後，兩人均領得第二面黃牌，雙雙領紅；利物浦主帥史諾也疑因投訴過激，同樣吃了一面紅牌。

杜哥利與居迪斯鍾斯雙雙領紅。（路透社）

莫耶斯賽後說：「我們盡力改善，嘗試做得更好，我們今仗踢得更直接，而這非常適合我們。我們到最後取得一分，而這一分是非常重要的，或許會讓我們繼續是一支英超隊伍。」

愛華頓在莫耶斯回歸後已連奪10分，現以24戰27分排第15位，領先降班區、尾三的李斯特城10分。

莫耶斯回歸後，愛華頓戰績有明顯進步。（路透社）

利物浦戰罷以24戰得57分續踞榜首，領先次席的阿仙奴7分，但他們2月惡戰連場，除了下仗對狼隊算較易應付，之後卻要接連作客阿士東維拉及曼城，然後再於主場迎戰紐卡素。