利物浦足總盃出局球迷反應兩極　史諾食腦集中火力走更遠︱01球評

利物浦今季易帥下英超、歐聯兩大戰線爭標形勢大好，讓全世界大跌眼鏡，尤其球會在轉會市場負投資（賣人收入高於買人開支），冬窗零增兵，經新帥史諾戰術微調，加上四連霸的曼城失準，阿仙奴患兵滿營，紅軍持續維持聯賽優勢。

可是日前足總盃盡遣副選下爆冷不敵英冠榜尾的普利茅夫，引發全球球迷激辯：正方（主要是利物浦球迷）力撐史諾消極應付足總盃的選擇，球隊兵源有限下集中火力應付英超、歐聯和聯賽盃更好；反方（其他各隊球迷）則指不應如此輕視足總盃，而且紅軍就算是後備陣容，擊敗英冠弱旅理應綽綽有餘云云。

利物浦在足總盃已經出局，球迷在討論區的爭論只屬理論層面的牙骹戰，不過雙方的說法正好就是高普與史諾之間的分別，而荷蘭「笑帥」較注重實際和靈活變通的性格，說不定能帶領紅軍走得更遠。



史諾首季帶領利物浦，能領軍走得多遠？（路透社）

高普拖泥帶水 VS 史諾乾脆果斷

高普的偉大，利物浦球迷全都深深感受到，他帶給紅軍的禮物遠超獎盃，仍難阻其他球迷常揶揄：高普只為利物浦帶來一次英超、一次歐聯兩項主要錦標。他是個理念型領隊，個性以至戰術風格都是較為大開大合，比起成績，更注重球隊和球員表現。

高普年代利物浦對足總盃和聯賽盃兩項本土盃賽不甚重視，頭一、兩圈以青年軍小將配後備為主，並在後備席加入數位主力，必要時才派他們出場嘗試扭轉戰局。這種想放棄又不完全放棄的做法，一再令利物浦在球季後段三、四線作戰，最終崩盤。2021/22球季就是最佳例子，就算以一班青春小將在聯賽盃敗車路士奪冠為人津津樂道，之後足總盃亦再勝藍軍封王，也難掩歐聯決賽再負皇馬，英超再次以一分之微不敵曼城的尷尬。有球迷批評高普在本土盃賽的做法「拖泥帶水」。

基艾沙是利物浦今季兩大收購之一，卻只是球隊第六前鋒。（路透社）

利物浦轉會市場負投入

史諾繼承高普掌帥，球隊本身班底已是爭標級數，他們是轉會市場負投入，還是意料不及。平價收購「腳患馬」基艾沙，擺明想博這位意大利國腳如能復甦大賺一筆，本小利大；3000萬歐元從華倫西亞買入格魯吉亞門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili），則屬長遠投資，正選門將艾利臣已經32歲，趁早入市為未來部署。

兩交易表面看來合理，但一來陣中本身已有實力相當的二號門將基利靴，紅軍亦立即將馬馬達舒維尼外借回華倫西亞，二來基艾沙加盟以來傷多過踢，只是排在沙拿、加普、迪亞斯、祖達和紐尼斯之後的第六前鋒，換言之今季買入的兩個球員對一隊可說毫無幫助。去年夏天出售雲丹貝治和卡華奴兩個年輕球員，一來一回之下利物浦在轉會市場還賺上500萬歐元，在英超爭標球會而言相當罕見。

羅拔臣今季表現大跌，利物浦始終未在轉會市場買入替補。（路透社）

左閘成最弱一環 沙拿雲迪積克亦無可代替

就算史諾在賽場上較為功利實際，加上臨場調動快而準，領軍在聯賽榜持續佔優，配合「養生」戰術風格減低球員損耗，把陣容傷病情況維持在控制範圍內，利物浦陣容至少有兩大毛病。其一就是左閘後備力量薄弱，正選羅拔臣長年高速奔馳下水準不如往年平穩，後備森美卡斯水平相差太遠，球會竟寧買一個今季用不上的後備門將，也不買左閘。到開季後羅拔臣果然水平大跌，森美卡斯甩甩漏漏，冬窗依然堅持不增兵，引發大量球迷不滿。

說到球迷不滿，當然不得不提球會依然未跟三大主力沙拿、雲迪積克和阿歷山大阿諾特續約，也是陣內另一核心問題。芬威體育（FSG）治下說得好聽的是精明，反之就是孤寒，沙拿和雲迪積克兩員大將一前一後領導球隊，是利物浦用多少錢也未必買得來的良將，就算二人無意離隊，球會不急急以新約留住他們實在難以用常理去理解。青訓出身的副隊長阿歷山大阿諾特更是從小對球會忠心不貳，續約銀碼來來回回未傾妥，顯然影響到他的表現，在部分比賽踢來患得患失。

利物浦足總盃爆冷出局，或許是今季的blessing in disguise。（路透社）

無縫可插的地獄賽程

說了這麼多，旨在說明利物浦的陣容雖好，但四線爭冠實在勉強，而且尚要有主力健健康康無傷無病為前設。其實一看賽程表（詳見文末），便知為何史諾果斷消極應對足總盃。

英超餘下14輪賽事，利物浦同時要兼戰歐聯，聯賽盃已殺入決賽，今周開始連續4星期都要「一周雙賽」，之後稍為休息，歐聯如順利再過一關，踏入4月又要持續「一周雙賽」、一個月內踢8場。假設他們在足總盃晉級，便要在本已密麻麻的賽程，加上3月1日踢足總盃16強，如再晉級會在3月29日踢8強，4月26日的4強跟5月17日的決賽更跟英超賽期撞到正。

別忘記，他們在今個冬窗不止沒有增兵，還將陣中6位年輕球員外借，當中包括潛力最強的19歲前鋒丹斯（Jayden Danns），利物浦就算想四線爭標，也沒有條件。史諾果斷派出最弱陣容出戰足總盃對普利茅夫一戰，輸波難免受到各界責難，卻可能是今季走得更遠必須的一步。

沙拿在續約情況未明下持續交足貨，目標直指英超獎盃。（路透社）

利物浦阿仙奴各有難處 英超爭冠尚有懸念？

利物浦與阿仙奴同需兼戰歐聯，賽程上各有各難。利物浦的7分優勢看似不少，頻密賽程下場場都有可能失分；阿仙奴遇上前鋒傷兵潮，加比爾捷西斯收咧，沙卡、馬天尼利要休息多一個月，最新連夏維斯亦可能緣盡今季，主帥阿迪達必須變陣應付餘下球季，艱難程度看來較利物浦更高。

利物浦、阿仙奴各有難處，英超爭標在雙紅以外是否尚有其他可能？近年下半季最強的曼城，目前排第五位，足足落後利物浦16分，是否已經爭冠無望？又不一定，惟要利物浦、阿仙奴同時崩潰式失分，機會又相對較微。

第三、四位的森林和車路士呢？暫時兩隊表現未夠穩定，森林曾0：5大敗予般尼茅夫，車路士更自去年12月開始「倒水式」失分，欠缺冠軍相。只能夠說今季曼城大跌watt之下，英超爭標充滿變數，進入最後直路尚餘很多可能。

利物浦今季餘下賽程：

2月16日／英超／主場 對 狼隊

2月19日／英超／作客 對 阿士東維拉

2月23日／英超／作客 對 曼城

2月26日／英超／主場 對 紐卡素

3月4或5日／歐聯16強首回合／對手未定

3月8日／英超／主場 對 修咸頓

3月11或12日／歐聯16強次回合／對手未定

3月16日／聯賽盃決賽／ 對 紐卡素

4月2日／英超／主場 對 愛華頓

4月5日／英超／作客 對 富咸

4月8或9日／歐聯8強首回合／（如適用）

4月12日／英超／主場 對 韋斯咸

4月15或16日／歐聯8強次回合／（如適用）

4月19日／英超／作客 對 李斯特城

4月26日／英超／主場 對 熱刺

4月29或30日／歐聯4強首回合／（如適用）

5月3日／英超／作客 對 車路士

5月6或7日／歐聯4強次回合／（如適用）

5月10日／英超／主場 對 阿仙奴

5月18日／英超／作客 對 白禮頓

5月25日／英超／主場 對 水晶宮

5月31日／歐聯決賽／（如適用）

