英超｜夏維斯疑收咧阿仙奴陷前鋒荒　「傷兵工廠」爭標存隱憂

阿仙奴今季備受傷兵問題困擾，作為重災區的前鋒線再添十字兵。多間外國媒體報道，夏維斯（Kai Havertz）在杜拜集訓時後大腿筋撕裂而提前收咧，若消息屬實，阿仙奴目前陣中已無正印中鋒可用。



盛傳阿仙奴中鋒夏維斯受傷收咧。（路透社）

阿仙奴慘成「傷兵工廠」

阿仙奴今季持續受傷兵問題困擾，更自主將布卡約沙卡（Bukayo Saka）在12月接受手術起惡化--沙卡預計最快要到三月才可復出，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）本月初拉傷後預計養傷一個月，加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）則在上月對曼聯時前十字韌帶（ACL）重創，宣布收咧。

剛過去的冬季轉會窗，阿仙奴多次傳出收購前鋒增強攻力，但最終未有「登刁」，主帥阿迪達事後便直言感到失望。雪上加霜的是，The Athletic在周三（13日）晚報道，兵工廠目前唯一中鋒夏維斯在球隊前往杜拜集訓期間後大腿筋撕裂，「暫未知他是否需要接受手術治療，但重點是在2025/26球季開始前恢復」，意即今季已提前收咧。

布卡約沙卡今次有隨隊前往杜拜集訓，但仍未知具體復出時間。（Getty Images）

四大前鋒同時受傷

大量外國媒體報道相關消息，BBC表示尚未核實細節，阿仙奴官方暫沒有任何回應，英國《天空體育》則用「疑似」來描述事件。這對阿仙奴今季的爭標路途來說無疑是重大打擊，夏維斯今季以中鋒身份出戰幾乎所有比賽，對球隊重要性不言而喻。

阿仙奴一隊名單已有4位前鋒受傷，餘下兩人一個是後備為主的杜沙特（Leandro Trossard），另一個是從車路士外借至今表演一無是處的史達寧（Raheem Sterling），正值爭標關鍵時期，如此陣容不得不令人憂慮。踏入3月前他們還有3場比賽要應付，主帥阿迪達必須要設法應付目前困境，預計他會在周六對李斯特城的賽前記者會上回應今次事件。

阿迪達必須解決球隊沒有中鋒的問題。（路透社）

阿仙奴前鋒及翼鋒名單：

布卡約沙卡（Bukayo Saka），後大腿筋受傷

加比爾捷西斯（Gabriel Jesus），前十字韌帶受傷

加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli），後大腿筋受傷

夏維斯（Kai Havertz），後大腿筋受傷

杜沙特（Leandro Trossard）

史達寧（Raheem Sterling）

尼華尼利（Ethan Nwaneri）



杜沙特或米基爾馬連奴（圖），是較多媒體預計串演中鋒的人選。（路透社）

前線只剩下史達寧與杜沙特的噩夢

外國媒體紛紛為阿仙奴出謀獻策，例如讓杜沙特、米基爾馬連奴（Mikel Merino）甚至是中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）串演中鋒，轉踢4-4-2等等。另亦可從轉會市場收購無約在身的自由身球員，ESPN指阿仙奴可考慮36歲的前車路士中鋒迪亞高哥迪達（Diego Costa）或是舊將卡路士韋拿（Carlos Vela）。

無前鋒可用下，料阿迪達會繼續重用17歲的尼華尼利（Ethan Nwaneri）。此子名單上雖為U23球員，但今季已為阿仙奴一隊出戰23場，包括14場英超和5場歐聯，月初以5：1大勝曼城一戰，他便後備入替並攻入1球。

尼華尼利今季表現備受關注。（路透社）

阿仙奴一月曾向阿士東維拉求購屈堅斯被拒絕，又與拜仁慕尼黑的泰爾（Mathys Tel）、祖雲達斯的華荷域（Dusan Vlahovic）及畢爾包的尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）等扯上關係，最終泰爾還外借加盟北倫敦死敵熱刺。若無法捱過這段傷兵潮，目前排在聯賽第2的阿仙奴便前功盡廢，再一次與錦標擦身而過。