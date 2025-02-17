英超︱利物浦2：1挫狼隊維持榜首優勢　迪亞斯重返最佳位置大活躍

英超周日賽事，周中打吡戰遭愛華頓迫和的利物浦，回到主場晏菲路迎戰今季持續在下游掙扎的狼隊，上半場憑路爾斯迪亞斯和沙拿的入球，兩球輕鬆領先。

紅軍在下半場卻失去優勢，被狼隊狂攻下被追至1：2，幸力保勝果，榜首維持7分優勢。



路爾斯迪亞斯重返左翼，今場表現相當活躍。（路透社）

利物浦主帥史諾今場作出兩個調動，同鄉愛將加普（Cody Gakpo）上場對愛華頓傷出，今仗倦勤，改由迪奧高祖達擔正，近仗出任正前鋒的路爾斯迪亞斯（Luis Diaz），重回他最擅長的左翼位置。另一變動是阿歷山大阿諾特復任正選，巴特利回到後備席。

對愛華頓賽後領第二面紅牌被逐的中場居迪斯鍾斯，今仗需要停賽，至於同領紅牌的主帥史諾，則暫未停賽，今場繼續在場邊督師。

迪亞斯重返最佳位置，表現有別近仗的低迷，在左路相當活躍，開賽僅15分鐘已近門把握機會為紅軍先開紀錄。之後他在禁區內被狼隊門將沙亞撲跌，博得十二碼，沙拿主射入網，37分鐘利物浦領先至2：0。

紅軍半場兩球在手，當比賽看似進入「雪櫃」，史諾半場將有黃牌在身的中堅干拿迪換出，由昆沙入替。而轉捩點在59分鐘出現：祖達被對手踢跌，球證判罰十二碼，惟VAR認為雙方的接觸不足以判極刑，推翻球證的判決。未能攻入第三球的利物浦，64分鐘以紐尼斯和巴特利，入替祖達和阿歷山大阿諾特，惟變陣僅3分鐘便失守，今季狀態大勇的巴西翼鋒根夏（Matheus Cunha）一記妙射為狼隊追成1：2。

狀態大勇的巴西翼鋒根夏（Matheus Cunha）妙射為狼隊追成1：2。（路透社）

史諾末段罕有消極戰術保勝果

史諾為保勝果，罕有地採取保守策略，71分鐘以遠藤航入替迪亞斯，加強中場防守能力。狼隊為搶分護級，末段反客為主，射門次數高達16次，反超前只得10次的主隊利物浦。

紅軍終保住勝果，有點驚險地2：1擊敗狼隊，全取3分，25戰累積60分續排榜首，較第二位的阿仙奴多7分，諾定咸森林以47分續排第三。曼城今周4：0大勝紐卡素之後，以44分重返前四，同樣贏波的般尼茅夫，與車路士同得43分，並因得失球差較佳將對方擠落第六位。