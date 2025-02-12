羽毛球混合團體亞錦賽｜港隊力挫馬來西亞　能否出線視乎對手賽果

香港羽毛隊代表隊赴青島出戰亞洲羽毛球混合團體錦標賽（又稱：湯恩佳盃），分組賽第二輪大戰馬來西亞，以3：2取得今屆賽事首場勝利。

目前港隊以1勝1負在B組排第二位，能否出線要視乎明早（13日）印尼對馬來西亞一仗戰果。



吳芷柔（圖）夥拍鄧俊文為港隊先取一分。（資料圖片／趙子晉攝）

今屆賽事於青島舉行，12支隊伍分成4組作賽，小組前兩名可晉級8強。港隊身處B組，同組對手為印尼及馬來西亞。

港隊首仗在李卓耀、鄧俊文兩大主力避戰下，以0：5不敵印尼，為爭出線今仗非勝不可。

謝影雪（左）暫時休戰，鄧俊文改為夥拍吳芷柔。（新華社）

港隊首仗先由鄧俊文與新拍檔吳芷柔出戰混雙，馬來西亞派出許邦榮／鍾舒韻應戰，首局港隊組合先負17：21，不過之後兩局以21：17、21：11連下兩城，以2：1反勝，先為港隊取得一分。

馬子雪代表香港出戰羽毛球混合團體亞錦賽女單賽事。（資料圖片／趙子晉攝）

第二戰港隊由女單世界排名97位的印度裔女將馬子雪（Saloni Mehta）出戰，以18：21、18：21不敵世界排名53位的卡魯帕特萬（Letshanaa Karupathevan）。

李卓耀為港隊取得重要一分。（資料圖片/梁鵬威攝）

第三戰港隊男單主力李卓耀以21：19、21：16直落兩局擊敗馬來西亞20歲新星賀首維；第四戰女雙組合楊雅婷／楊霈霖以21：17、21：14勝吳佩琪／張湄鑫，為港隊鎖定勝果。可惜最後一場男雙賽事洪魁駿／吕俊瑋，以13：21、11：21不敵萬煒聰／鄭凱文，港隊只能以3：2勝出。

楊雅婷（右）和楊霈霖（左）為港隊對馬來西亞鎖定勝果。（資料圖片/袁志浩攝）

港隊以1勝1負完成分組賽，暫列次席。印尼首仗以5：0擊敗港隊，已篤定晉級，港隊能否晉身八強，須視乎明早（13日）印尼對馬來西亞一仗戰果。