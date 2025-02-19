尖沙咀戶外用品開倉　行山露營裝備低至3折　Vibram底行山鞋特價

本地戶外運動代理及零售商Protrek保捷行，在尖沙咀海港城Bazaar開倉，售價低至3折，由即日起至下周一。這次Protrek保捷行開倉有Black Diamond行山杖、頭燈、Vaude背囊、大量羽絨及風褸特價，露營用的鍋具及餐具買一送一。山鞋方面，主要有意大利品牌Scarpa的跑山鞋，還有Icebug、Meindl及Salming的行山鞋，其中Salming有款用上Vibram Megagrip的大底的行山鞋減價到399元。



Protrek由2月19日起開倉，直至2月24日。

今個星期是戶外運動用品的開倉旺季，鰂魚涌有Under Armour，銅鑼灣有NNormal、2XU及Craft等，而尖沙咀則有Protrek的Black Diamond、Vaude及Scarpa等品牌。今日（19日）是Protrek在尖沙咀海港城Bazaar首日開倉，記者中午時分上到去，逗留了半小時，發現長期有超過30人閒逛選購，收銀處亦保持有幾個人排隊，未算十分擠擁。

記者在開倉首日中午到場，現場有超過30名顧客。

Protrek代理多個外國戶外運動品牌，開倉產品很多元化，包括行山鞋、跑山鞋、頭燈、行山杖、背囊、羽絨、風褸、鍋具。跑山鞋方面，主要有意大利品牌Scarpa，多個鞋款都減到1000元以下，Scarpa Spin Ultra跑山鞋以55折發售，減到879元，而Spin Infinity同樣55折，一對935元。這兩款鞋的大底都用上Vibram Megagrip物料，抗滑力有保證。

開倉有多款Scarpa的山鞋。

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如果想用較便宜的價錢都買到Vibram Megagrip大底，可以考慮瑞典品牌Salming的Recoil Trail Shoe，以原價約3折特賣，賣399元一對。如果想找保護性較強的中高筒行山鞋，開倉有德國品牌Meindl Finale Mid GTX，採用了Gore-Tex防水技術，減價至699元一對。此外，現場還有一些減到199元的斷碼行山鞋，但大部分已售罄。

Black Diamond行山杖。

Black Diamond頭燈。

開倉有Black Diamond的產品，包括頭燈及行山杖，頭燈最平的款式賣99元，最貴的賣299元；而行山杖就由999元減至649元。至於Sea To Summit的露營煮食鍋、煎鍋及餐具則買一送一。現場的背囊主要來自德國品牌Vaude，並有一個行山背囊加行山杖的特價套裝，Vaude Trail Spacer 18背囊連Black Diamond行山杖，由原價2248減至799元。

行山背囊加行山杖的套裝特價。

露營用的鍋具買一送一。

此外，開倉約有一半範圍擺放了大量羽絨、風褸、上衣及長褲，有Vaude的服裝，大多由原價過千元減至數百元。

Vaude的羽絨。

Protrek戶外運動用品開倉詳情：

開倉地點：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓

開倉日期：19/02至24/02

開倉時間：【19/02-23/02】11:00至21:00、【24/02】11:00至18:00