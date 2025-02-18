英超｜曼聯跌至聯賽第15　里奧費迪南憂心降班：我們唯一能贏這隊

曼聯早前英超作客0：1不敵熱刺，吞下今季第12場敗仗，聯賽榜跌第15位，距離降班區域只差兩位。

一代班霸曼聯降班是天方夜譚嗎？名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）在其網上頻道表達憂慮，「餘下賽程大多都沒有必勝的把握，這便是問題所在。」



曼聯在新帥阿莫林率領下，表現持續低迷。（Getty Images）

里奧費迪南：我們難以取勝

周一作客不敵熱刺，是阿莫林（Ruben Amorim）率曼聯出戰12場英超中的第8場敗仗，賽後他們已跌至聯賽第15，與降班區距離又近一步。簡單概述，25輪29分，這是曼聯隊史在英超同期最差戰績。

里奧費迪南在個人Youtube頻道談到曼聯近況時表達憂慮：「我們跟降班區之間只隔着狼隊和韋斯咸，你有意識到我們（跟降班區）原來那麼接近嗎？有人說我們需要11分確保護級，我也開始這麼想了。」

里奧費迪南直言擔心曼聯降班。（Youtube截圖）

這位曼聯名宿表示看完賽程表後，是認真發表言論：「我唯一覺能獲得優勢的賽事是對李斯特城——我甚至沒有說是取勝。我們今季已贏李斯特城數次，因為我們已熟悉他們踢法。」

他續表示悲觀：「一般而言，看着賽程表你應能看到哪些比賽能拿到三分，然而我不覺得哪一場明顯能取勝，無法說在這裏可拿到三分，在那裏可拿到三分，這便是問題所在。」

曼聯在月初的足總盃賽事擊敗李斯特城晉級，不過途中涉及越位爭議。（路透社）

曼聯今季餘下聯賽賽程

愛華頓（作客）

葉士域治（主場）

阿仙奴（主場）

李斯特城（作客）

諾定咸森林（作客）

曼城（主場）

紐卡素（作客）

狼隊（主場）

般尼茅夫（作客）

賓福特（作客）

韋斯咸（主場）

車路士（作客）

阿士東維拉（主場）



曼聯降班可能性微乎其微

那麼曼聯真的大機會降班嗎？目前紅魔鬼領先第18位的葉士域治及第19的李斯特城12分，後兩支球隊今季25輪獲17分，要在餘下13場比賽中拿到13分，且曼聯餘下比賽全敗，才會被他們爬頭，這個可能性當然不大。

至於榜尾的修咸頓，目前僅得9分，甚至有望挑戰打比郡在2006/07球季創下的英超單季最低分紀錄，相信是降班「鐵膽」。

曼聯今季聯賽敗仗比勝仗更多。（路透社）

當然，里奧的擔憂不無道理，曼聯現時在聯賽難求勝仗，近10場英超戰績是3勝1和6負，那3場勝仗的對手分別是當時仍陷低潮的曼城、榜尾修咸頓，以及中上游的富咸。

近期紅魔還備受傷兵困擾，雖然降班應是不太可能的憂慮，但如何提升球隊表現及戰績，仍是阿莫林需解決的燃眉之急。