西甲｜安東尼轟世界波助貝迪斯大勝　離曼聯後三場聯賽均獲選MVP

原本屬於曼聯的翼鋒安東尼（Antony），今冬外借到西甲貝迪斯後表現出色，曼聯主帥阿莫林（Ruben Amorim）早前被問起此事時，無奈指不知道原因，指他或許是在紅魔鬼壓力太大。

周一（17日）凌晨，曼聯輸給熱刺、跌落聯賽榜第15名後，輪到貝迪斯在西甲主場對皇家蘇斯達，安東尼再度射入精彩窩利，助主隊以3：0大勝外，他再度獲選全場最佳球員，即加盟後出戰三場西甲皆為MVP，猶如在傷口上灑鹽。



安東尼外借貝迪斯再有搶眼表現。（Getty Images）

助貝迪斯轟開勝利之門

皇家蘇斯達今場20分鐘便有中堅領紅被逐，不過少踢一人下仍頑強作戰，門將在33分鐘救出十二碼，助球隊在上半場力保不失之餘，他們更幾乎憑遠射先開紀錄。

轉捩點出現在換邊後5分鐘，貝迪斯左側開出罰球斬入禁區，混戰下皇蘇球員頭槌解圍，皮球高高落下時，在禁區頂右側等待的安東尼隨即上前，球不着地窩利抽射直接轟入網中。

這記入球即為貝迪斯打開勝利之門，馬克洛卡（Marc Roca）在64分鐘將優勢擴大至2：0；5分鐘後，安東尼在三名防守球員之間找到空位，傳予馬克洛卡在禁區頂起腳再入一球，助貝迪斯在主場以3：0大勝對手，升上積分榜第8位。

西甲三戰三獲MVP

縱使馬克洛卡半場入替已梅開二度，但光芒仍無法蓋過安東尼，後者再度獲選全場最佳球員，即他加盟貝迪斯後，出戰3場西甲皆成為MVP；加上日前在歐協聯攻入1球，他加盟貝迪斯僅3星期，在各項賽事4場錄3入球1助攻，已追平個人上季在曼聯的總入球數（3球），由過去被球迷嘲笑的「圓規」變成「圓神」。

安東尼外借後，4場各項賽事直接參與4個入球，更斬獲3次MVP。（Getty Images）

貝迪斯上一次聯賽主場贏波，已經要數到去年10月，主帥柏歷堅尼（Manuel Pellegrini）賽後自然高興不已，更大讚安東尼表現出色：「我一直說球隊要作為一個整體去運作，但個人表現能決定一場比賽的勝負。安東尼踢得很好，他那入球來之不易。」

安東尼在曼聯表現備受批評，外借貝迪斯後卻持續有搶眼表現，自然成為不少球迷的話題。有人便笑指：「起初人們以為這只是一次普通的轉會……」

柏歷堅尼已多次稱讚安東尼。（Getty Images）

「外借西甲是最佳選擇」

「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）日前訪問到安東尼經理人Junior Pedroso，對方指剛過去的1月曾獲4間球會青睞，在權衡風格等因素後最終選擇貝迪斯，而現在安東尼已回復最佳狀態，也形容今次外借到西班牙是最佳選擇。

他確認今次外借沒有買斷條款，但球季結束後到底去向如何仍是未知之數。Junior Pedroso強調，安東尼十分尊重阿莫林，不過他早前在曼聯時狀態確實不佳，所以才決定暫時外借離隊。