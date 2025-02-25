劍擊亞青賽｜港隊衛冕少年組男花團體賽 王哲奪兩金兼獲選最佳
撰文：高詩琦
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在科威特舉行的亞洲青少年劍擊錦標賽（亞青賽），港隊小將周一（24日）在少年組賽事再奪佳績，當中男子花劍隊更奪得金牌，成功衛冕。
劍擊亞青賽最後一日少年組賽事，上演男子花劍、女子重劍和女子佩劍的團體賽。由王哲、陸諾、何承謙及許皓竣組成的男子花劍港隊，由16強開始45：15擊敗約旦、8強45：21挫哈薩克、4強再45：20輕取韓國，進入決賽與中國隊爭金，終以45：41獲勝奪得金牌。
女子重劍方面，港隊由吳海諦、羅阡滺、王文雨欽及李懿穎出戰，8強先以45：29挫約旦，惟在4強38：45不敵韓國，獲得一面銅牌。
女子佩劍隊由曾悅澄、吳羿霖、鍾依廷及余傑代表上陣，先在8強擊敗新加坡，4強對中國時，雖曾由曾悅澄在第6節打出一節10：2反超前，惟在最後一節44：45憾負，獲得一面銅牌。
港隊在亞青少年組，早前在女花團體賽獲得一面銅牌，吳海諦在女重個人賽獲銀牌，王哲在男花個人賽奪金；而王哲及港隊女花代表龍卓盈，分別獲大會選為男、女子花劍最佳運動員。
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