石偉雄退役｜香港「體操王子」一跳26年　兩奪亞運金牌成就傳奇

香港「體操王子」石偉雄今日（28日）宣布退役。

33歲的石偉雄在社交網站撰文，宣布結束運動員生涯。他兩次在亞運跳馬摘金，還贏得兩次世界盃，但他同時傷痕纍纍，遍體鱗傷。他在文中以10分滿分去形容自己26年體操生涯，他表示「體操帶我從每次低谷中學習點樣與低潮、傷患共存中學習，令自己每日成長，成為今時今日嘅石偉雄」。



香港跳馬運動員石偉雄。（資料圖片；高詩琦攝）

石偉雄在社交網站公布退役的消息：「過去26年嘅體操生涯既有甜酸苦辣，亦充滿高低起跌；26年嚟體操帶比我好多榮譽，包括兩屆亞運冠軍，2次世界盃冠軍，同時令我遍體鱗傷，但體操帶我從每次低谷中學習點樣與低潮、傷患共存中學習，令自己每日成長，成為今時今日嘅石偉雄。」

石偉雄是2014年仁川亞運及2018年雅加達亞運的男子跳馬金牌得主。能夠在中、日、韓的好手中突圍而出，連續兩屆摘金，可見「石仔」的實力。

石偉雄贏過兩面亞運金牌。（Getty Images）

去年夏天，石偉雄第3次參加奧運，但他在巴黎奧運資格賽未能排上前八名，無法打入決賽。他在退役聲明中寫：「體操教識咗我好多嘢，如果問我會唔會唔捨得，相信係一定會，因為體操喺我生命中好重要嘅一塊版圖，如果問我會唔會再揀多次，我答幾多次我都會再次選擇體操；如果問我滿意呢26年既經歷呢？我會用體操項目上嘅滿分10分去形容。」

6歲學體操，9歲入港隊受訓，石偉雄大半生均與體操結伴。伴隨體操與榮譽而來的還有滿身的傷痕。他曾因為傷患失落里約奧運入場券。去年巴黎奧運，他也是負傷上陣，賽前要打止痛針。

「做一樣嘢唔難，但長時間堅持或者未必人人可做到，何況長時間堅持一樣又悶又辛苦既動作就更難。不過再難再辛苦都總有佢嘅樂趣，心態決定你成唔成功，但態度可以決定你去到幾高。」

去年，石偉雄第三度出戰奧運會。（港協暨奧委會圖片）

他寫：「好多謝咁多年來，大家都留意體操運動，記得『石偉雄』、『石仔』，多謝你哋比（畀）我做過『體操王子』，希望大家繼續支持我同留意體操運動，喺將來既（嘅）所有範疇上，我都會繼續努力，好快我會再喺唔同嘅崗位上繼續幫助體操運動，同埋同大家見面，多謝。」