劍擊亞青賽｜港隊男花挫韓國青年組團體四連霸　摘3金5銀8銅落幕

連續8日的亞洲青少年劍擊錦標賽，周五（28日）在科威特落幕，香港隊最後一日賽事摘下金、銀、銅牌，當中男子花劍在青年組完成四連霸，港隊今屆共獲3金5銀8銅。



港隊煞科日拿下金、銀、銅三色的獎牌。（中國香港劍擊總會圖片）

港隊男子花劍近年在亞青青年組戰績彪炳，連續三年稱霸青年組團體，林浩朗﹑鄭鐵男﹑蔡子樂、陸浚諾力爭延續連勝走勢。香港隊被列為頭號種子，先後淘汰輕取伊朗、中華台北，四強以45：35再挫日本，晉身決賽，距離四連霸只差一步。

港隊與韓國爭奪錦標，港隊初段稍為落後，直至蔡子樂在第4局大爆發，單局打出11：3，不單止為港隊收復失地，更稍為佔優，其後戰情依然緊湊，蔡子樂第7局打上場，打出一局5：1，為港隊擴大領先差距，林浩朗與鄭鐵男守住勝果，以45：39力克韓國隊，完成四連霸，亦是港隊男花今年亞青的第3面金牌。

港隊男子花劍達成亞青四連霸。（中國香港劍擊總會圖片）

港隊女子佩劍同樣分途爭冠，與烏茲別克合演上年決賽的翻版，由薛雅齊﹑鄭雅之﹑曾悅澄﹑薛雅致出戰的港隊女佩，當然希望報回一敗之仇，帶走金牌。港隊初段落後，鄭雅之第4局打出9：5，收窄至2分差距，港隊後段繼續力追，曾悅澄第8局一度追至1分落後，加上守尾門的薛雅齊未能平反敗局，以41：45憾負摘銀。

由曾悅澄、薛雅致、鄭雅之、薛雅齊（由左至右）所組成的港隊女佩，決賽不敵烏茲別克摘銀。（中國香港劍擊總會圖片）

女子重劍方面，港隊在8強一劍絕殺韓國隊晉級，4強與日本交手，並在中段建立不錯的優勢，可惜由吳海諦﹑方心﹑黎曉瞳﹑黃詩炘合組的港隊未能笑到最後，以一劍飲恨，四強止步奪銅。

港隊女重在8強力挫韓國後激動相擁。（中國香港劍擊總會圖片）

一連8日的亞青賽告終，港隊在青年組獲得1金4銀5銅，加上少年組的2金1銀3銅，港隊今年亞青共取得3金5銀8銅，當中8名港將獲得2面獎牌或以上，吳海諦個人獨得3牌，而王哲、陸浚諾亦獲得雙金。

亞青2025港隊戰績：