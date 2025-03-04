網球｜中國球手徬徨趕飛機去加州　女單冠軍人富心善一招搞掂

在星期日打完美國奧斯汀網球公開賽女雙決賽，張帥、袁悅、比連高娃（Anna Blinkova）等球手十分苦惱，究竟要怎樣趕飛機由德州去加州，參加今周舉行的印第安韋爾斯公開賽。這時候，贏得女單冠軍的皮古娜（Jessica Pegula）伸出友誼之手，邀請所有星期日的決賽球手乘坐她的私人飛機，一起飛往印第安韋爾斯。張帥及袁悅事後發文，感謝皮古娜的慷慨之舉。31歲美國球手皮古娜是網壇著名的「富二代」球手，她的父親Terry Pegula經營能源及體育行業，估計身家達76億美元。



皮古娜（Getty Images）

在美國德州舉行的WTA奧斯汀網球公開賽，過去周日上演兩場決賽，分別是女單及女雙。女單由皮古娜稱后，而女雙則由袁悅/比連高娃擊敗張帥/姬絲娜（McCartney Kessler）得冠軍。打完決賽後，她們要離開奧斯汀，最快趕去加州的印第安韋爾斯參加本周的比賽。

正當張帥及袁悅煩惱如何趕飛機、怎樣轉機時，皮古娜邀請眾人登上她的私人飛機，直接飛去印第安韋爾斯。

皮古娜的私人飛機。（Instagram）

中國球手張帥在Instagram以英文撰文，答謝皮古娜：「在最後一日，女生們討論如何去印第安韋爾斯，方法有很多種，有人由奧斯汀、侯斯頓或達拉斯出發，有人或者要半夜在洛杉磯轉機。在雙打決賽後，很難買到機票。就在這個時候，皮古娜邀請所有在星期日打完決賽的球手，乘搭她的私人飛機。要知道，她其實可以打完單打決賽就離開，但她是一位無私慷慨的女生。這篇帖文不是為了展示坐了這架飛機，只想傳達一份感激及愛。」

張帥（Getty Images）

她續寫：「最後，我需要精通中、英文的球迷幫我翻譯這句：人美心善、樸實無華、慷慨無私，就是潔西嘉佩古拉（皮古娜的內地譯名），謝謝你讓我看到了加州美麗的早晨！」

另一位中國球手袁悅亦在微博多謝皮古娜：「吹爆佩古拉小姐姐好吧！！！邀請我們今天比賽的所有球員一起坐私人飛機，超級超級感謝！！！要不明天在路上至少九小時，天呐，怎麼會有這麼神仙的小姐姐。」袁悅的拍檔比連高娃也在Instagram Story多謝皮古娜的仁慈及慷慨。

袁悅（微博）

皮古娜出身自大富之家，父親Terry Pegula是一位成功的企業家，《福布斯》估計他的身家有76億美元。Terry Pegula經營能源事業致富，他之後投身體育行業，目前是NFL球隊水牛城比爾的班主。