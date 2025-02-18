網球｜祖高域開腔談冼拿禁藥爭議　華雲卡：不再相信這運動是乾淨

網球男單世界排名第一的冼拿（Jannik Sinner）禁藥案爭議持續，他近日與世界反禁藥組織（WADA）和解，僅需停賽3個月，還剛好可趕及出戰法網，引來不少球手不滿。



祖高域（Novak Djokovic）近日出戰卡塔爾公開賽時，亦在記者會上開腔談及此事。他批評判決偏袒世界頂級球手，希望有關機構能重新檢討，重拾外界對反禁藥機制信任。



冼拿停賽事件引起爭議不斷，祖高域亦開腔發表意見。（Getty Images）

和解判決引多球手不滿

23歲的意大利球手冼拿，去年3月參加印第安泉大師賽時，兩度對禁藥測試呈陽性反應。之後上訴指是不知情下受污染，獲國際網球誠信機構（ITIA）接納，僅取消所獲獎金及積分。

世界反禁藥組織（WADA）就此向體育仲裁法庭提出上訴，冼拿一度面臨停賽兩年，然而日前雙方達成和解，這位男單「一哥」僅停賽3個月，今年5月4日便可復出，除能夠趕及參加法網外，還可出戰羅馬大師賽熱身，自然被認為是從輕發落。

冼拿在上月尾衛冕澳網成功。（路透社）

華雲卡：「不再相信這運動是乾淨」

有比喻便指，這好比足球員被停賽兩個月，但執行期是在休季期的6、7月一樣。而且今次無需扣分和罰款，對冼拿可謂不痛不癢。

相關判決引來冼拿大量同行大牌球手批評，麥維迪夫暗諷雙重標準，曾三奪男單大滿貫的華雲卡（Stan Wawrinka）指「不再相信這運動是乾淨」，澳洲壞孩子基域奧斯（Nick Kyrgios）稱「這是網球界悲傷的一天」。

祖高域：判決不公平

在澳網因傷退賽的祖高域復出參加卡塔爾公開賽，記者會上談及今次冼拿涉用禁藥案件：「過去數月，我跟不少球手在更衣室裏談過，他們大部分都對今次整個過程不滿。」

祖高域表示與很多球手一樣，認為今次判決過程不公。（路透社）

祖高域在2019年與加拿大球手Vasek Pospisil共同創立職業網球員協會（Professional Tennis Players Association），主要幫助低排名球手保障權益。今次他便批評相關判決標準「不一致」及「不公平」。

這位塞爾維亞球手認為，即使是曾為女單世界排名第一的夏納（Simona Halep），以及其他知名度較低球手，過去也曾為類似案件而遭停賽不短時間：「冼拿卻因為團隊成員疏忽而只停賽三個月，這是我個人及大多數球員感到奇怪的地方。」

夏納停賽復出後頻頻落敗，今月初宣布退役。（路透社）

施安迪藥檢「肥佬」同獲輕判

他又以前「一姐」施安迪（Iga Swiatek）作例子，表示現時頂級球手只要聘請頂級律師作辯護，似乎便能改變審判結果，「對此運動來說不會留下好形象，這是肯定的」。

施安迪在去年8月一次比賽以外的藥檢中，被驗出心臟藥物成份曲美他嗪（trimetazidine）。她解釋相關成份來自用作多改善睡眠的非處方藥物褪黑素（melatonin），獲ITTA接納且表示施安迪被驗出的曲美他嗪含量「在（違規）範圍內的最低水平」，不算嚴重犯錯，只判處禁賽一個月，同樣引來爭議。

施安迪早前被判停賽一個月，同樣引來爭議。（路透社）

「目前男女球手都對WADA及ITIA的整個審查過程缺乏信任，」祖高域續說道。「因此我希望在不久的將來，相關機構能嘗試找到更有效的方式來處理這些問題。」