網球｜一哥冼拿涉禁藥僅停賽三個月　多名球手不滿怒轟

網球男單世界排名第一的冼拿（Jannik Sinner），去年兩度對禁藥測試呈陽性反應，案件纏擾近一年後，他日前與世界反禁藥組織（WADA）達成和解，僅需停賽3個月，還剛好趕及出戰法網，引來不少爭議。

多位球手對此表達不滿，曾三奪大滿貫的瑞士名將華雲卡（Stan Wawrinka）便在社交媒體發帖：「我不再相信這運動是『乾淨』。」



冼拿上月尾衛冕澳網冠軍成功。（路透社）

擾攘一年後和解

冼拿因去年3月參加印第安泉大師賽時，兩度對禁藥測試呈陽性反應，國際網球誠信機構（ITIA）接納他是不知情下受污染，僅取消他所獲的獎金及積分，當時便引來部分球手不滿。加拿大球手沙普華路夫（Denis Shapovalov）在X（前稱Twitter）揶揄：「針對不同球手有不同規則。」

之後WADA向國際體育仲裁法庭上訴，令冼拿面臨兩年的停賽期，案件原定今年4月開審；事件纏身下，他一直未受壓力影響，更連奪美網及澳網兩項大滿貫錦標。

冼拿與WADA和解，僅停賽三個月引來不少球手不滿。（路透社）

禁藥案擾攘至近日，冼拿宣布與WADA達成和解，冼拿承認自己在「團隊錯誤」上需承擔「部份責任」，將在2月9日至5月4日間停賽，意味他可趕及出戰5月25日展開的法網。這位意大利球手在周六（15日）發聲明，表明自己「無意、也從未因兩次被驗出對禁藥呈陽性反應，而在競賽層面受益」。

「不再相信這運動是『乾淨』」

今次雙方和解下，冼拿未受任何扣分或罰款處分，當然約3個月的停賽期會對他積分造成一定影響，但仍可趕及出戰法網，還可參戰法網開幕前的最大泥地賽羅馬公開賽作熱身，自然引來其他球手不滿，被認為是「從輕發落」。

曾三奪男單大滿貫的華雲卡，事後在X上言簡意賅地表示：「我不再相信這運動是『乾淨』的（I don't believe in a clean sport anymore…）。」他也轉發英國名嘴摩根（Piers Morgan）對事件評論：「『和解』？我沒意識到原來體育界的禁藥處罰是可以談判的，真是個笑話。」

華雲卡公開表達不滿。（Getty Images）

多位球手指責判決不公

澳洲壞孩子基域奧斯（Nick Kyrgios）也在社交媒體上表達不滿：「（冼拿）不需失去冠軍頭銜和獎金。那他究竟是有罪還是無罪？這是網球界悲傷的一天，公平於網球已不復存在。」他更指，以後只需堅稱「我不知道」，在禁藥指控下便可獲輕判。

俄羅斯球手麥維迪夫（Daniil Medvedev）則以輕鬆及幽默口吻回應，但暗示相關機構雙重標準：「希望從現在開始，每一名球手都可像冼拿一樣與WADA談判。當WADA跟你說發現什麼而要求停賽2年時，你可以說『我只想停賽1個月』。」

麥維迪夫最初以幽默口吻回應，但之後表示希望今次事件能令更多球手受惠。（Getty Images）

他補充，希望今次事件會成為先例，讓球員之後有同樣的機會及權利為自己辯護：「如果只有冼拿能這樣，就是壞事；若未來每個人都能如此，那便是好事。」

現時女單排名世界第5的皮古娜（Jessica Pegula），直指今次事件導致整個審查過程被摧毀：「看起來他們只是有自己的考慮因素，然後便作出判決。（同類事件）判決太缺乏一致性，對其他球手很不公平。」

皮古娜抨擊今次判決。（Getty Images）

至於被認為是冼拿宿敵的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），則沒有太多評論：「對於處罰我沒什麼可說的。無論冼拿比賽與否，我與團隊都會在每項賽事中盡力，因為我們的目標是世界排名第一。現在我們會如常地專注訓練並進步。」