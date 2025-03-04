利物浦球迷到晏菲路觀戰遇竊　當地港人提醒應注意財物安全

利物浦今季在聯賽榜遙遙領放，拋離次席的阿仙奴13分，再奪英超機會高唱入雲。由於2019/20球季首奪英超受疫情所限未能大肆慶祝，不少香港或已移居英國的港人利迷都計劃趁機會到晏菲路球場「朝聖」。



不過各位球迷前往當地睇波，開心之餘必須謹記外出旅遊基本注意事項，由移民當地港人開設的利物浦球迷專頁「利撚英移」版主便發出帖文，指出近日有利迷駕車到晏菲路球場參觀時，座駕車尾箱玻璃被打爆，財物被盜，提醒各位球迷要注意保護財物免招無謂損失。



近日有利迷到晏菲路球場參觀時座駕車尾箱玻璃被打爆，財物被盜，提醒各位球迷要注意保護財物免招無謂損失。（「利撚英移」Facebook專頁授權使用）

「利撚英移」版主在帖文中稱：「黎緊都有唔少朋友準備過黎利物浦朝聖，但興奮之餘都要好好保護自己嘅財物，免招無謂損失！有師兄pm小弟，話俾我知佢上星期四，即係對賽紐卡素嘅第二天，同大部分黎朝聖嘅朋友一樣去睇埋Stadium Tour，大概朝早10:00就喺Anfield附近民居搵左個街邊位泊低架車，就興高采烈咁出發去睇Stadium Tour。」

「點知個零鐘頭返黎之後，發現自己車尾箱玻璃俾人打爆咗，入邊嘅背囊、相機鏡頭、航拍機、仲有一啲個人財物全部唔見晒，而且喺背囊入邊嘅信用卡一個鐘頭之內亦都有俾人盜用嘅紀錄。」受害人懷疑他們一行人的利迷遊客身份，早已成為賊人目標，有計劃地等待他們泊好車離開便落手。

利物浦今季在英超聯賽榜遙遙領先，不少港人利迷都計劃到當地「朝聖」。（路透社）

移英利迷提供赴晏菲路觀戰醒目貼士

事實上，不止在英國當地，同類汽車爆竊案在美國、加拿大以至歐洲各國均屬常見，一時疏忽便有機會被賊人有機可乘。「利撚英移」版主提醒各位球迷不要在車內當眼處擺放任何財物，「一定唔可以露眼，就算放喺車尾箱都要有一個尾冚唔好俾賊咁輕易睇到」，而且「大家記得落車嘅時候唔好俾人見到你哋喺度收拾行李，其實甚至乎唔應該將咁多行李、貴重物品擺喺車入邊，盡量留返喺酒店會比較安全，另外泊車都盡量唔好泊喺一啲橫街窄巷。」

他建議，「非比賽日其實大家可以泊喺球場隔離嘅Stanley Park大型停車場，起碼泊喺停車場都有幾個閉路電視睇住，啲賊人都唔敢咁大膽！」

港人如前往晏菲路觀戰，興奮之餘也應注意小心看管財物。（路透社）

受害車主建議：千萬不要泊入內街

今次被「扑車」的事主補充，如前往當地，泊車的時候要注意：「盡量千萬不要泊入內街：沒有cctv（閉路電視）、不是人車來車往的大街、其實黑鏡玻璃都係無作用。」

值得注意的是，大家無論前往任何地方旅遊，也應以同一標準，時刻保持警覺，小心看管財物。「利撚英移」版主不希望今次事件令大家產生錯覺，認為晏菲路是個特別危險的地方，指出：「其實去到邊度旅行都係一樣，特別係歐洲地方，好多大城市都會有唔同類型嘅賊仔、扒手、騙徒出沒，大家開心去享受假期嘅時候，都要提高一定嘅警惕，以免成為賊人嘅目標。」