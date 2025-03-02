西甲｜皇馬不敵貝迪斯爭標受挫 舊將艾斯高倒戈獻MVP表現
撰文：威廉神
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皇家馬德里周六晚（1日）在西甲作客貝迪斯，最終爆冷1：2遭對手反勝，當中，倒戈的艾斯高（Isco）交出MVP表現；而話題人物、由曼聯借到貝迪斯的安東尼（Antony），今仗雖沒有入球，但表現仍可圈可點，近5場比賽的數據，更是完勝皇馬前鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior，又譯：雲尼素斯／雲尼修斯）。
西甲爭標「三頭馬車」——巴塞隆拿、皇家馬德里及馬德里體育會相爭的形勢十分緊湊，今輪賽前，巴塞和皇馬都在25輪後獲54分，巴塞憑較佳得失球排第1、皇馬第2，馬體會落後1分排在第3。
皇馬今仗需作客近況不俗的貝迪斯，有巴謙戴亞斯（Brahim Díaz）先開紀錄，不過舊將艾斯高今仗表現相當突出，34分鐘一次角球助攻予莊尼加度素頭槌追平成1：1，到54分鐘，皇馬中堅魯迪加在禁區內犯規輸十二碼，艾斯高操刀射入，為貝迪斯鎖定2：1勝局。皇馬輸波後，錯失暫時上榜首的機會，更遭同日贏波的馬體會壓過；巴塞隆拿則會在稍後主場對皇家蘇斯達。
今仗皇馬兩大球星基利安麥巴比和雲尼斯奧斯都踢得不起眼，當中雲尼斯奧斯在聯賽近況平平，除去受傷及停賽而缺席的賽事，他近8場西甲賽事只攻入1球及交出1次助攻；而由曼聯外借到貝迪斯後成為話題人物的安東尼，今仗雖沒有入球或助攻，但表現仍不俗，傳球成功率達9成、亦有6次成功攔截，攻守表現都落力，而且他近5場賽事共交出2次入球及2次助攻，比起雲尼斯奧斯近5場得1入球更亮眼。
麥巴比上仗因牙齒問題缺陣，今仗重返正選陣容，全場都沒有起過腳，並在餘下15分鐘時被換走，主帥安察洛提賽後為他辯解，指他的牙齒問題大大影響其訓練，「他不在最佳狀態」。
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